Revelaron la reacción de Mauricio Macri tras el rumor de romance de Juliana Awada con Felipe VI

Yanina Latorre contó nuevos detalles luego de que Rodrigo Lussich reveló este fuerte rumor entre la exesposa de Macri y el rey de España.

Mauricio Macri es, sin lugar a dudas, uno de los personajes del momento luego de que en Intrusos revelaran un supuesto acercamiento romántico entre Felipe VI y Juliana Awada. En medio de todo esto, revelaron la reacción del expresidente.

"El español estaría separado de su mujer desde 2012, pero las circunstancias institucionales los han obligado a continuar como es tradición en su mundo. Estamos hablando del Rey Felipe y de Juliana Awada, hablamos de rumores que circulan en lo más alto de la política, en la economía y en el mundo de los negocios internacionales", comentó el conductor.

Yanina Latorre en Sálvese Quien Pueda subrayó que a "Mauricio no le gustó lo que pasó y hace un tiempo que él viene buscando a alguien. Para mí, ellos sabían que en algún momento ella iba a blanquear a alguien, no sé si es el rey de España o el rey de otro lado".

Lo cierto es que la expanelista de LAM contó que está saliendo y se están viendo con una joven llamada Chloé Bello, que es amiga de la hija del expresidente: "Está saliendo, se ven y se mostraron. Estos días tiene un par de eventos donde va a concurrir junto con la señorita Chloé Bello".