Afirman que Mauricio Macri estaría empezando un romance con una famosa modelo: "Está muy interesado"

Gustavo Méndez compartió la información en el programa de Moria Casán y contó todos los detalles del acercamiento.

Mauricio Macri y Juliana Awada confirmaron su separación en el mes de enero y, por supuesto, que fue tema de debate en los diferentes programas. Desde que se conoció la noticia circularon diferentes versiones que fueron desmentidas y ahora Gustavo Méndez sorprendió con una información.

El panelista de Moria Casán contó en El Trece que el expresidente estaría comenzando una relación amorosa con una conocida y famosa modelo: "Laburé todo el fin de semana porque lo tengo de la semana pasada a este rumor".

"Hay un gran rumor de lo que sería un incipiente acercamiento, romance o cachondeo de Mauricio Macri, que el 12 de enero anunció junto con Juliana Awada que estaban separados", contó Méndez. Macri luego de la separación se convirtió en un soltero codiciado.

Los detalles del supuesto romance de Mauricio Macri con una modelo ¡Bomba! Afirman que Mauricio Macri estaría empezando un romance con una famosa modelo Luego sostuvo que quien quiere conquistar a Mauricio Macri es Natalia Graziano, modelo y expareja del periodista Matías Martin: "Se alejó bastante del medio y estuvo 20 años en pareja con Matías Martin".