Los empresarios dudan si llegan a ver la luz de la reconversión de Milei mientras Macri prepara plan B

El restaurant y parrilla, tradicional en el corazón del oeste del conurbano bonaerense, estaba casi vacío. Los menú ejecutivos son accesibles, el lugar tradicional y en el ambiente siempre se respira calidez. El dirigente local, que invitó a este periodista, cuando termina el almuerzo, saluda al dueño, más a la derecha que Luis Caputo y Federico Sturzenegger juntos.

“Viste que Alfonsín (por Raúl, el ex presidente) dijo que los desaparecidos habían sido 8000”, le dijo, como una novedad, al concejal. Luego, le preguntó cómo veía todo, a lo cual, este cronista, lo interrumpió. “Díganos usted como ve todo… No se olvide que éste es político”.

Luego de la carcajada, el empresario, con más de veinte años en el lugar, uno de los más pintorescos y pujantes de la región, se sinceró. “Mirá… Yo creo que hay que ir donde estos nos quieren llevar… Pero a como vamos nadie va a llegar”.

Este pensamiento es general en el 80% de los pequeños y medianos empresarios que viven de un local a la calle. La gastronomía, en especial, es la que más está sintiendo el coletazo de la crisis, la falta de dinero para el “gastito” y, los que creen que están en una oportunidad, decidieron, por el momento, “no stockearnos más” porque cada diez días te “aparece una oferta que baja a lo que vos creía que estaba barato”.

“Nos stockeamos, compramos pallets, y después no los vendemos. Creemos estar haciendo un negocio bárbaro, pero ahora no hay inflación. Y los fabricantes y distribuidores siguen “regalando” sus productos porque, si no, no se los encajan a nadie. El tema es que nosotros tampoco”, confió un distribuidor, con cinco locales a la calle, de fiambres y bebidas de primer nivel.

La búsqueda del negocio rentable se pone mucho más complicado. Sin embargo, La Libertad Avanza se apresta a reforzar el modelo y habilitar nuevos protagonistas para potenciar su figura provincial, Sebastián Pareja, que tiene la vicegobernación asegurada de Diego Santilli, Guillermo Francos o Karina Milei, cualquiera sea la propuesta. ¿Y si lo potencian para gobernador?

Por eso mandó a revisar todas las coordinaciones distritales. En donde puede haber más de una sorpresa es en la Primera Sección electoral, lugar en la que pretendían hacer una mejor elección que la que hicieron finalmente. Ya se adelantan cambios en la mayoría de los distritos, con una sorpresa especial en Escobar, en donde oficializaron a Maximiliano Patti como titular de la CNRT y puso en crisis la conducción de Eduardo Gianfrancesco, concejal y coordinador local.

Esto se da luego del cambio de coordinador. Luciano Olivera, el primer encargado, que había dejado su lugar a Ramón “Nene” Vera, volvió a la conducción de la región y ya puso en la mira a los 24 distritos.

EL PRO Y SU MUNDO PARALELO AL MILEISMO

Mauricio Macri empezará a proyectar al PRO como desarrollo alternativo al planeta libertario. En su cabeza, que a veces se dispersa buscando tiempo con alguna amiga o conocida, crece la idea que si la recuperación no llega más rápido que la crisis del empleo, la gente no tendrá alternativas si todos se quedan quietos esperando a Javier Milei.

Sin buscarlo, en esto coincide con miradas conspirativas que nacen en la Casa Rosada contra Patricia Bullrich, sobre quien cree que ha vuelto a hablar con él y con su primo Jorge. No sucedió, pero que la senadora se haya montado en el triunfo legislativo de la reforma laboral no gustó. Quizás por eso ella twiteó la imagen de un león dominando el Congreso, al que consideran un lugar incómodo, al igual que lo era para el kirchnerismo.

Volviendo a Macri, el ex presidente hará un plenario en Parque Norte el próximo 10 de marzo, en el que insistirá a apoyar el rumbo, pero poniendo la alerta sobre algunos ejes que mal predisponen a Milei y a su hermana Karina, como la escasa transparencia y la falta de equipos técnicos. También ratificará que el PRO tendrá candidatos propios en todas las provincias, intendencias y a nivel nacional en 2027.

En el mundo del centro derecha cambiemista sobrevuela la mirada que expresó el empresario gastronómico reflejada más arriba. “Hay gente abajo que no sabe cuánto más puede soportar”. Por eso creen imprescindible dar otras certezas y ofrecer una alternativa que no pudieron confirmar en 2019. “Ahora, cuando vas a las casas, nos dicen que antes las tarifas estaban atrasadas y no podes vivir de subsidios, pero cuando íbamos a timbrear en aquel año nos decían que no soportaban más el aumento de la luz”.

Con este punto como indiscutible, el macrismo cree que puede tener un segundo tiempo “sin desorden y con un plan”, ese que hoy no se observa más allá de que Luis Caputo diga que se está en la cuarta etapa.

En la Provincia de Buenos Aires, quien tendrá la obligación de convocar y salir a convencer de esta nueva etapa PRO es, por pedido del ex presidente, la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, quien ya viene escuchando a intendentes y dirigentes sobre la necesidad de recrear un nuevo vínculo con la sociedad.

En tanto el radicalismo, que perdió centralidad y rumbo, en un limbo de ayuda y oposición lisa y llana al gobierno de Javier Milei, se mostró en Mar del Plata en una convocatoria realizada por el senador y jefe político de la Quinta Sección, Maximiliano Abad. Como si no hubiera pasado nada luego de los escandalosos sucesos de la interna de hace dos años, ahora se juntaron con sus correligionarios de Evolución para enfrentar a quien el propio Abad había delegado en el Comité Provincial, Miguel Fernández.

Con Guillermo Montenegro como aliado local, quizás consigan unificar criterio para pelear por el municipio con un candidato boina blanca, que podría ser el propio Abad. Los Libertarios no confían en Montenegro e hicieron un destrozo cuando estuvo Milei por allí el mes pasado, habilitando todas las internas. Tanto que Daniel Scioli dejó trascender que quiere ser alcalde de la ciudad turística más importante del país.