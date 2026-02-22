Mauricio Macri celebró la victoria en Luján y felicitó a Esteban Allasino

El expresidente le dedicó un mensaje en las redes sociales tras el triunfo por casi el 60%. También lo hizo María Eugenia Vidal.

En Luján, los tres oficialismos (nacional, provincial y municipal) se unieron en una alianza que prometía una victoria contundente y lo fue: obtuvo el 59% de los votos, casi 50 puntos por encima del peronismo que resultó segundo. La victoria fue celebrada por Alfredo Cornejo, por el intendente Esteban Allasino y por la principal figura del PRO a nivel nacional: Mauricio Macri.

Sucede que el municipio es el único bastión de un PRO muy dividido en la provincia. Gobernado por un intendente que fue oposición y luego se acercó al radicalismo y La Libertad Avanza para evitar competir. La apuesta resultó exitosa, al punto que la alianza garantizó los 6 lugares en el Concejo Deliberante que estaban en juego.

Macri-miembro-honorario-de-la-Escuela-de-Gobierno-Municipal-1080x675 Mauricio Macri junto a Allasino. Municipalidad de Luján Desde Buenos Aires, Mauricio Macri destacó el resultado de su copartidario con un mensaje en la red social X. "Los mendocinos reconocieron con el voto el trabajo de más de 10 años de Esteban Allasino por Luján de Cuyo. Felicitaciones a @estebanallasino y todo el equipo del PRO", señaló. El intendente le retribuyó el gesto con un agradecimiento.

Los otros mensajes No fue el único del PRO que apareció en las redes para saludarlo. La exgobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, felicitó al intendente lujanino y a "todo el equipo del PRO por el contundente respaldo de los vecinos de Luján de Cuyo a una gestión planificada, transformadora y enfocada en la gente". "¡Gran trabajo!", cerró su mensaje.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mariuvidal/status/2025740779734376781&partner=&hide_thread=false Felicitaciones @estebanallasino y a todo el equipo del PRO por el contundente respado de los vecinos de Luján de Cuyo a una gestión planificada, transformadora y enfocada en la gente. ¡Gran trabajo! — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) February 23, 2026 Por otro lado, el diputado nacional y exintendente de Pinamar, Martín Yeza, saludó con más informalidad: "Jogo bonito de Esteban Allasino en Luján de Cuyo. Elección impresionante de uno de los mejores intendentes del país. Felicitaciones a todo el equipo que trabajó por ese resultado que es un reconocimiento de los vecinos a la gestión".