Mauricio Macri rompió el silencio tras ser vinculado románticamente con una nueva mujer
El expresidente dialogó con Sergio Lapegüe respecto a la información que se conoció en las últimas horas.
Mauricio Macri volvió a ser noticia en las últimas horas luego de que dieron a conocer que está en una relación con una joven llamada Chloé Bello. Pero esto no es todo, ya que esta noticia que confirmó Yanina Latorre se dio en medio del rumor de romance entre Juliana Awada y el rey Felipe VI.
"Todo este tiempo mientras él le escribía a chicas muy hermosas, él recibe un mensaje de una chica muy linda. Él no lo esperaba para nada y esta chica es amiga de la hija de Mauricio, la hija vive en Madrid y esta chica estuvo viviendo muchísimo tiempo en Madrid y se conocen", comentó Yanina sobre el incipiente romance.
Te Podría Interesar
Además, afirmó que ella le escribió a él para comenzar a charlar y dejó en claro que "está saliendo, se ven y se mostraron. Estos días tiene un par de eventos donde va a concurrir junto con la señorita Chloé Bello".
La palabra de Mauricio Macro tras ser vinculado con Chloé Bello
Lo cierto es que Sergio Lapegüe dialogó con el propio expresidente a través de mensajes mientras transcurría el programa que tiene en América TV. Esto tomó por sorpresa al periodista, que no dudó en leer el mensaje al aire: "Nos está viendo Mauricio Macri, último momento".
"Nunca me gustó hablar de estos temas y menos si me van a colgar dos novias por día", sostuvo Mauricio Macri. En las últimas horas también se lo vinculó a Natalia Graziano, modelo y expareja del periodista Matías Martin.