Facundo Arana destapó la olla y habló sobre su supuesto romance con Gabriela Sari: "Somos como..."

El galán, Facundo Arana, enfrentó los micrófonos y aclaró qué pasa realmente con la mujer de "Rulo" Schijman tras los rumores de affaire.

Tras su reciente separación de María Susini, Facundo Arana rompió el silencio frente a las cámaras de Intrusos para ponerle punto final a las especulaciones que lo rodeaban. En un mano a mano picante con el ciclo de América TV, el actor enfrentó los rumores de romance con su colega Gabriela Sari y detalló cómo vive esta nueva etapa de soltería, refugiado en las tablas y manteniendo el hermetismo que lo caracteriza.

Facundo Arana reveló todo sobre su presente amoroso Sin esquivar el bulto pero con la elegancia de siempre, el protagonista de innumerables éxitos televisivos se refirió a su estado anímico actual. "Estoy bien, estoy de pie, estoy laburando, estoy haciendo esta obra, el arte realmente te salva", confesó Arana, subrayando que su energía está puesta en el trabajo.

La palabra de Facundo Arana: dijo la verdad sobre su relación con Sari. Respecto a las versiones que lo vinculaban sentimentalmente con Gabriela Sari, el actor fue contundente y apeló al humor para desestimar el chimento: “No me molesta, sí me da gracia. Hablamos con ella, hablé con el Rulo, pero contra esas cosas… somos familia, somos como hermanos, más que reírnos de eso…”.

"Somos como hermanos": la definición de Arana sobre su relación con Sari. A pesar de la apertura inicial, el clima se puso tenso cuando el cronista indagó sobre una posible vuelta con la madre de sus hijos. Con un tono seco que marcó distancia, Facundo sentenció: "Pienso que es una historia muy íntima y que ya te contesté un montón". Sin embargo, no escatimó en halagos para Susini: "Cómo no voy a tener un vínculo... es mi familia. Cuando me preguntaron por María en otra nota les dije que es el ser humano más excepcional que yo conozco".