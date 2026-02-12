Revelan qué piensa María Susini del vínculo entre Facundo Arana y Gabriela Sari: "Tiene..."

Juan Etchegoyen reveló detalles de la separación del actor y la modelo y, además, dio a conocer lo que piensa Susini de la relación entre Arana y Sari.

En medio de las versiones que rodean la ruptura de Facundo Arana y María Susini, en los últimos días se instaló con fuerza un supuesto romance entre el actor y Gabriela Sari. Juan Etchegoyen se metió de lleno en el tema y reveló información que, según aseguró, explica el verdadero trasfondo de la separación y el impacto que todo esto estaría teniendo en Susini.

"Ustedes saben que en los últimos días se ha generado toda una polémica en relación a la separación de Facundo Arana y Maria Susini, ruptura que a mí me contaban hace tiempo pero ninguno de los dos me la confirmó entonces no la di", comenzó diciendo el periodista en Mitre Live.

Gabriela Sari y Facundo Arana Juan Etchegoyen aportó nuevos datos sobre el tema. El conductor sostuvo que la decisión de poner punto final a la relación habría partido de Susini y remarcó que, si bien existía desgaste, ese no sería el motivo central: "Quiero hablar, ya que pasaron unos días de lo que ocurrió acá entre los famosos. Primero que la decisión la toma ella. Escuché de todo con respecto a la ruptura, pero nadie, según mi información, dijo lo que realmente sucedió acá. Y no digo que no haya desgaste, ni que no congeniaban más. Seguro eso pasó también, pero no es el detonante".

Además, dejó abierta la puerta a una eventual reconciliación, aunque aclaró que por ahora reina el hermetismo. "Quizás en algún momento (si es que no se reconcilian, porque yo a esta hora no lo descarto por alguna info que me va llegando) ellos lo dicen cuando se sientan preparados", agregó el comunicador antes de avanzar con su versión.

Esto fue lo que contó Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre Facundo Arana y María Susini Juan Etchegoyen Reveló Detalles De La Separación De Facundo Arana Y María Susini "Acá hay algo íntimo que ninguno de los dos pudo superar y que yo acá hoy no lo voy a decir porque prefiero no profundizar. Lo que sí quiero decir es que es algo muy privado que a ellos les corresponde decirlo. A todo esto y más allá de este punto, a mí me dicen que María Susini tiene serias dudas de la relación de Facundo con Gabriela Sari. No sé si habrá visto algo en el pasado entre ellos o será por las declaraciones de Gabriela en estos días. Y digo esto solamente porque soy prudente. Es por lo menos extraño que Gabriela defina como bombón a Arana en este contexto", aseguró el comunicador.