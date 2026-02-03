Facundo Arana y María Susini: el gesto inesperado tras la separación que nadie vio venir

A días de confirmarse la separación entre el actor y la modelo, un gesto inesperado encendió versiones de una posible reconciliación.

Hace pocos días, se conoció que Facundo Arana y María Susini decidieron ponerle punto final a su relación de 19 años. Sin embargo, en las últimas horas, una serie de gestos y apariciones públicas volvió a sembrar dudas sobre el verdadero presente del vínculo y encendió los rumores de reconciliación.

La modelo y el actor compartieron una tarde juntos en las playas de Mar del Plata. Todo salió a la luz a partir de un posteo del propio actor en su cuenta de Instagram (@Facundoaranatagle). Arna publicó en sus historias un video en el que se la ve a Susini caminando por la arena con una tabla de surf, una imagen relajada que sorprendió a sus seguidores.

Facundo Arana y María Susini El video que compartió el actor en las últimas horas. El gesto fue suficiente para que comenzaran las especulaciones sobre un posible acercamiento. Incluso, compartió otros videos de Susini en sus historias de Instagram.

En paralelo, el pasado fin de semana, la presentadora compartió en sus redes un video donde aparece surfeando y entrenando musculación. Entre los miles de comentarios que recibió la publicación, hubo uno que llamó especialmente la atención: Arana dejó emojis de fueguitos, un detalle que muchos interpretaron como una señal pública de apoyo y admiración en medio de la crisis.

Facundo Arana publicación María Susini Además, hace pocos días, el artista le comentó a la modelo una publicación. Captura de pantalla Instagram Mariasusini. Recordemos que, recientemente, Ángel de Brito reveló que tuvo una charla con Facundo Arana y él le manifestó su deseo de retomar la relación con María Susini.