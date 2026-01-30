La separación del actor y María Susini suma un capítulo oscuro. Se reveló que la ruptura no fue solo de la pareja, sino que detonó una interna familiar.

Lo que comenzó como una sorpresiva separación tras casi 20 años de amor, se ha transformado en una trama compleja y dolorosa. La ruptura entre Facundo Arana y María Susini dejó de ser un simple distanciamiento conyugal para exponer una fractura en el núcleo familiar, donde India, la hija mayor de 17 años, juega un rol central.

Según la información exclusiva revelada por Ángel de Brito en LAM (América TV), el detonante de la crisis profunda tiene nombre y apellido: un accidente de equitación casi fatal. "Hubo un episodio con India, que hace equitación. Se cayó del caballo en una prueba y fue grave. Casi se muere, hasta se rompió el casco", relató el conductor, dejando helado al panel.

"India está enojada" Embed - Se conoció el desesperante conflicto entre Facundo Arana y su hija luego del accidente: "India está..." Lejos de unir a la familia, este evento traumático habría dinamitado los vínculos. De Brito explicó que la separación se dio "con mucha distancia y diferencias", agravada por la adolescencia de los hijos (India, Yaco y Moro), quienes comenzaron a "hacer reclamos y tomar partido".

Sin embargo, el dato más sensible que aportó el periodista apunta directamente al vínculo entre el actor y su primogénita: "India está enojada con Facundo. Me confirman eso, aunque no sé el motivo exacto". Esta tensión entre padre e hija sería una de las aristas más delicadas del divorcio, sugiriendo que el manejo de la situación post-accidente generó heridas emocionales que aún no sanan.

Otra situación sin respuestas Facundo Arana habló sobre su separación con María Susini y le hizo un fuerte pedido a la prensa Para comprender la magnitud del enojo y la crisis, es necesario rebobinar a los hechos que rodearon aquel accidente. Días atrás, la periodista Fernanda Iglesias había sumado piezas a este rompecabezas en Puro Show, describiendo un escenario de desamparo que explicaría el malestar actual.