Cuántos hijos tuvo Facundo Arana con María Susini y cómo es su particular educación
La modelo junto a Facundo Arana optaron por un sistema de enseñanza online y tutores para India, Moro y Yaco.
El final de la penúltima semana de enero llegó con las peores noticias para el mundo del espectáculo porque Facundo Arana y María Susini dieron punto final a su amor y se separaron. En medio de las idas y vueltas como también de las palabras del actor, surgió la duda sobre cuántos hijos tienen juntos y qué hacen de sus vidas.
La modelo junto a Facundo Arana comparten tres hijos: India y los mellizos Yaco y Moro. La mayor de los hijos es la niña que actualmente tiene 17 años, por su lado, los mellis actualmente están próximos a cumplir esa edad, ya que tienen 16.
Te Podría Interesar
Cómo es la particular educación de los hijos de Facundo Arana con María Susini
La particularidad que presenta esta familia es un estilo de educación diferente porque Susini y Arana optaron porque los niños abandonen el formato escolar convencional para volcarse al homeschooling. Esta modalidad de educación en el hogar, lejos de ser un retiro del sistema, es una apuesta por la flexibilidad tecnológica y el bienestar emocional.
En una charla íntima con Hola! Argentina hace varios meses, María Susini desmitificó la idea de que los chicos estén aislados. “Ellos están en el sistema escolar, de ninguna manera están afuera”, sentenció la conductora para aclarar que cumplen con la currícula oficial.
“Fue una decisión muy pensada, que en este momento nos pareció que nos venía mejor como familia y que a ellos les venía mejor estar haciendo homeschooling. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un colegio, que hay una plataforma, que hay un tutor detrás… Es muy completo”, subrayó.