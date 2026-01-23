Presenta:

Mdz Show

|

Facundo Arana

Cuántos hijos tuvo Facundo Arana con María Susini y cómo es su particular educación

La modelo junto a Facundo Arana optaron por un sistema de enseñanza online y tutores para India, Moro y Yaco.

MDZ Show

Cómo educan a sus hijos Arana y Susini. / Archivo

Cómo educan a sus hijos Arana y Susini. / Archivo

El final de la penúltima semana de enero llegó con las peores noticias para el mundo del espectáculo porque Facundo Arana y María Susini dieron punto final a su amor y se separaron. En medio de las idas y vueltas como también de las palabras del actor, surgió la duda sobre cuántos hijos tienen juntos y qué hacen de sus vidas.

hijos arana susini (2)
Mar&iacute;a Susini defendi&oacute; el m&eacute;todo de ense&ntilde;anza que eligieron junto a Facundo Arana para sus tres hijos.

María Susini defendió el método de enseñanza que eligieron junto a Facundo Arana para sus tres hijos.

La modelo junto a Facundo Arana comparten tres hijos: India y los mellizos Yaco y Moro. La mayor de los hijos es la niña que actualmente tiene 17 años, por su lado, los mellis actualmente están próximos a cumplir esa edad, ya que tienen 16.

Te Podría Interesar

Cómo es la particular educación de los hijos de Facundo Arana con María Susini

La particularidad que presenta esta familia es un estilo de educación diferente porque Susini y Arana optaron porque los niños abandonen el formato escolar convencional para volcarse al homeschooling. Esta modalidad de educación en el hogar, lejos de ser un retiro del sistema, es una apuesta por la flexibilidad tecnológica y el bienestar emocional.

hijos arana susini (1)
Los hijos de la pareja estudian a trav&eacute;s de una plataforma virtual con el apoyo constante de tutores especializados.

Los hijos de la pareja estudian a través de una plataforma virtual con el apoyo constante de tutores especializados.

En una charla íntima con Hola! Argentina hace varios meses, María Susini desmitificó la idea de que los chicos estén aislados. “Ellos están en el sistema escolar, de ninguna manera están afuera”, sentenció la conductora para aclarar que cumplen con la currícula oficial.

hijos arana susini
El contacto con la naturaleza y los animales es un pilar fundamental en la curr&iacute;cula diaria de los j&oacute;venes.

El contacto con la naturaleza y los animales es un pilar fundamental en la currícula diaria de los jóvenes.

“Fue una decisión muy pensada, que en este momento nos pareció que nos venía mejor como familia y que a ellos les venía mejor estar haciendo homeschooling. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un colegio, que hay una plataforma, que hay un tutor detrás… Es muy completo”, subrayó.

Archivado en

Notas Relacionadas