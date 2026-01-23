¿Palito para Wanda Nara? Moria Casán defendió a la China Suárez y habló de olores "medio cloacales" de otras famosas

La lengua Karateca de Moria Casán salió al cruce de los rumores sobre la higiene de la China Suárez y lanzó dardos venenosos contra otra famosa tras las críticas de Wanda Nara.

El barro mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi parece no tener fin, pero esta vez la onda expansiva alcanzó niveles insólitos que involucran la higiene de las protagonistas. En una nueva edición de La Mañana con Moria, se analizaron las filtraciones de chats donde la conductora de MasterChef habría atacado con dureza a la China Suárez.

La picante defensa de "La One" hacia la China Suárez tras los ataques de Wanda Moria Casan salto a defender a la China Suarez. Según el periodista Gustavo Méndez, existe una fijación desmedida de la empresaria hacia la actriz, a quien habría calificado de forma despectiva con adjetivos que rozan lo escatológico: "El tema es que otra vez se muestra, desde mi punto de vista, la obsesión de Wanda por la China Suárez, porque le habría tratado de drogadicta, de olorienta...".

Lejos de quedarse callada, Moria Casán salió en defensa de la actriz asegurando que, si hubo algún aroma, no era desagradable: "El olor no era a humano, era olor a cannabis. Y el olor a cannabis no es tan feo. Hay perfumes, mi amor, aromatizantes".

china suarez moria casan (1) Gustavo Méndez analizó la supuesta obsesión de la conductora de Telefe con la ex de Vicuña. Instagram Incluso figuras como Mario Pergolini fueron citadas en el debate para desmentir las versiones de Wanda, afirmando que la China es una de las invitadas con mejor aroma de la industria. No obstante, el momento de mayor tensión llegó cuando Moria desvió el ataque hacia una destinataria anónima pero sugerente. "En cambio a otras personas se les nota la falta de aseo", lanzó la diva, para luego profundizar con una descripción letal: "Baranda fuerte pero baranda de falta de aseo, que viene de abajo hacia arriba".