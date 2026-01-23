El drama de Evangelina Anderson: se sometió a una cirugía que le cambiará la vida para siempre

"Va a ser muy difícil", confesó Evangelina Anderson sobre el estricto postoperatorio que la mantendrá en silencio absoluto durante siete días.

La voz de Evangelina tendrá un cambio notable. / Instagram

La salud de las celebridades siempre genera una marea de comentarios en el mundo digital, y esta vez la protagonista es Evangelina Anderson. La actual figura de MasterChef Celebrity sorprendió a su comunidad de seguidores al anunciar que se alejará de los micrófonos por unos días.

evangelina anderson Evangelina Anderson anunció en sus redes el fin de su constante disfonía tras ingresar a cirugía. Captura Instagram A través de sus historias, la modelo confirmó que se sometió a una cirugía en sus cuerdas vocales, una decisión que venía postergando y que finalmente concretó para ponerle fin a un problema que afectaba su herramienta de trabajo y su comunicación diaria.

Los detalles de la intervención que mantendrá muda a Evangelina Anderson Con un tono que oscilaba entre la ansiedad y el alivio, la exesposa de Martín Demichelis grabó un video antes de ingresar a la clínica. “Hola a todos, ¿cómo están? Quiero contarles que llegó el día tan esperado por mí“, comenzó diciendo para romper el hielo.

evangelina anderson cirugia La participante de MasterChef Celebrity deberá guardar reposo vocal absoluto durante una semana. Captura Instagram Sin vueltas, Evangelina Anderson explicó que el motivo de su paso por el quirófano era de índole funcional y estética sonora: “Me estoy yendo a operar las cuerdas vocales, así que va a ser la última vez que escuchen mi voz disfónica”.

El diagnóstico, según detalló la propia Evangelina, consistía en la presencia de pequeñas formaciones que obstruían su capacidad fonética. “Tengo pólipos en las cuerdas vocales y finalmente me los voy a quitar”, precisó para llevar calma y evitar especulaciones malintencionadas sobre su estado general de salud.