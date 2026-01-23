El drama de Evangelina Anderson: se sometió a una cirugía que le cambiará la vida para siempre
"Va a ser muy difícil", confesó Evangelina Anderson sobre el estricto postoperatorio que la mantendrá en silencio absoluto durante siete días.
La salud de las celebridades siempre genera una marea de comentarios en el mundo digital, y esta vez la protagonista es Evangelina Anderson. La actual figura de MasterChef Celebrity sorprendió a su comunidad de seguidores al anunciar que se alejará de los micrófonos por unos días.
A través de sus historias, la modelo confirmó que se sometió a una cirugía en sus cuerdas vocales, una decisión que venía postergando y que finalmente concretó para ponerle fin a un problema que afectaba su herramienta de trabajo y su comunicación diaria.
Los detalles de la intervención que mantendrá muda a Evangelina Anderson
Con un tono que oscilaba entre la ansiedad y el alivio, la exesposa de Martín Demichelis grabó un video antes de ingresar a la clínica. “Hola a todos, ¿cómo están? Quiero contarles que llegó el día tan esperado por mí“, comenzó diciendo para romper el hielo.
Sin vueltas, Evangelina Anderson explicó que el motivo de su paso por el quirófano era de índole funcional y estética sonora: “Me estoy yendo a operar las cuerdas vocales, así que va a ser la última vez que escuchen mi voz disfónica”.
El diagnóstico, según detalló la propia Evangelina, consistía en la presencia de pequeñas formaciones que obstruían su capacidad fonética. “Tengo pólipos en las cuerdas vocales y finalmente me los voy a quitar”, precisó para llevar calma y evitar especulaciones malintencionadas sobre su estado general de salud.
La transformación no será solo interna, sino que tendrá un impacto directo en cómo la percibirá el público de ahora en adelante. “Quería contarles eso porque me va a cambiar la voz”, advirtió con cierta emoción, consciente de que recuperará un timbre más nítido y saludable tras la extracción de los pólipos.
Lo que viene ahora es, quizás, la etapa más compleja para una personalidad tan activa en los medios y las redes sociales. Evangelina Anderson deberá recluirse en el silencio total para garantizar el éxito del procedimiento. “Tengo que estar como una semana sin emitir una sola palabra. Muda... Va a ser muy difícil, pero necesario”, concluyó la mediática.