Denunciaron a Evangelina Anderson y su ex esposo Martín Demichelis por trabajo esclavo: "Nunca cobró un peso"

La exmodelo Anamá Ferreira reveló en streaming la existencia de una demanda legal que involucra a Evangelina Anderson en un conflicto por falta de pagos y explotación.

Un escándalo de proporciones legales sacude el presente de Martín Demichelis y Evangelina Anderson. Lo que parecía ser una vida familiar armoniosa quedó bajo la lupa tras una explosiva primicia lanzada en el ciclo de streaming No damos abasto.

portada evangelina y martin La pareja quedó en el centro de la tormenta tras la carta documento enviada por Flavia Marcela Martínez. Archivo MDZ Fue Anamá Ferreira quien encendió la mecha al revelar que el ex DT de River y la modelo enfrentan una gravísima acusación judicial por parte de una antigua colaboradora, quien sostiene haber sido víctima de un régimen laboral inhumano y carente de toda remuneración.

La millonaria demanda que pone en jaque a la pareja Demichelis-Anderson La protagonista de esta batalla legal fue identificada como Flavia Marcela Martínez. Según el relato de Ferreira, la mujer formó parte del staff íntimo de la familia y los acompañó en diversas travesías internacionales, incluyendo destinos como México, cumpliendo tareas de estilismo y asistencia personal.

Denunciaron a Demichelis y Anderson por trabajo esclavo. "Ella es Flavia Marcela Martínez que lo denuncia por trabajo esclavo, por no recibir paga, por ir de viaje a trabajar a México, trabajar en otro lado, nunca cobró un peso y no llegan a un acuerdo con ella", detalló la conductora brasileña sobre el trasfondo de la disputa.

Martín Demichelis, en medio de un escándalo por rumores de infidelidad Foto: Instagram @evangelinaanderson "Nunca cobró un peso": la frase de Anamá Ferreira que describe la situación de la exempleada de los Demichelis. @evangelinaanderson La notificación legal ya habría llegado a manos de los protagonistas, dejando en claro que la responsabilidad es compartida. Al respecto, Anamá remarcó con énfasis que "Esa carta documento está enviada también a Evangelina Anderson", y subrayó que "sobre el mismo tenor están notificados a los dos, tanto Demichelis como Evangelina Anderson".