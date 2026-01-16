La modelo rompió el silencio luego de que se viralizaran las imágenes del ex DT de River y sus hijos siendo auxiliados por guardavidas en las playas de Punta del Este.

Un gran susto sacudió las vacaciones de la familia Demichelis en Uruguay. Días atrás, Martín Demichelis vivió un momento de extrema tensión cuando quedó atrapado junto a sus hijos en una zona de fuertes corrientes en Punta del Este, un sector que, según trascendió, no estaba habilitado para el baño.

La situación obligó a la intervención de un guardavidas para rescatarlos, y el video del momento no tardó en circular por las redes sociales.

Tras el incidente, todas las miradas se posaron sobre Evangelina Anderson, exesposa del técnico y madre de los niños. Si bien en un principio mantuvo el hermetismo, la modelo habló recientemente con el programa A la tarde (América TV) y reveló lo difícil que fue para ella enfrentarse a esas imágenes.

La reacción de Anderson Embed - La angustia de Evangelina Anderson tras ver el video de los Martín Demichelis en el mar: "Me hizo muy mal".com_1768607054192.mp4 Consultada por el video que recorrió los portales de noticias, Evangelina se mostró visiblemente conmocionada, especialmente ante el uso de términos dramáticos para describir el hecho. “Es muy fuerte como me estás diciendo ‘ahogándose’. No lo terminé de ver al video. Me hizo muy mal”, confesó con sinceridad.

Sobre cómo recibió la noticia del accidente, Anderson prefirió mantener la reserva, marcando un límite sobre su vida privada y la dinámica familiar tras la separación. “Me parece que esos detalles son muy íntimos. Sentí lo que siente cualquier mamá que ve una situación como esta que sucedió”, explicó, empatizando con el terror que cualquier padre sentiría en una circunstancia similar.