Nancy Dupláa no se contuvo y enfrentó a Eduardo Feinmann por su hijo Luca Martín: "Es una batalla que..."

El escándalo que comenzó con un desafortunado chiste de Luca Martin sobre la edad de Chiche Gelblung escaló rápidamente hacia un terreno político y personal, culminando con un fuerte descargo de Eduardo Feinmann y la posterior respuesta de Nancy Dupláa .

Lo que inició como un cruce menor en el mundo del espectáculo, donde Gelblung tildó al joven de "pelotud*, igual que el padre" , tomó un giro mucho más agresivo cuando Feinmann utilizó su espacio para atacar la genética y la crianza del hijo de Dupláa y Matías Martin .

El conductor de La Nación+ no se guardó nada al opinar sobre el panelista de Bendita TV. Llevando la discusión al plano ideológico, disparó contra los padres biológicos de Luca: "Cuando hay un ADN de mierda, cuando los genes son una mierda, nacen seres de mierda. Este Luca Martin es un claro ejemplo" .

No conforme con atacar a Dupláa y Martin, Feinmann también apuntó contra Pablo Echarri , pareja de la actriz y figura paterna de Luca durante las últimas dos décadas. Lo trató de "cagón" y cuestionó la educación brindada en el hogar: "Me parece que no le enseñaste respeto… Vos siempre defendiendo corruptos y ladrones".

Consultada por la prensa, la actriz intentó poner paños fríos a la situación, reconociendo el error de su hijo, pero marcando una clara diferencia con la virulencia de la respuesta mediática.

"Habla un poco de la hipocresía", señaló Dupláa sobre el escándalo. "No deja de ser una boludez de un pendejo que recién se está iniciando en los medios y se desembaraza un poco de lo que es los medios; no es fácil de llevar".

La actriz sostuvo que el comentario de Luca fue "inofensivo", pero que su familia está en una posición vulnerable ante ciertos sectores del periodismo: "Estamos en un lugar donde aprovechan cualquier cosa para darnos desde lo personal. Ya venimos un poco curtidos".

Respecto a la figura de Chiche Gelblung, Nancy admitió que, aunque defendió la postura del veterano periodista, no es alguien de su agrado personal: "Siempre fue una persona hostil con nosotros".

"Es una batalla que pierdo"

Embed - El inesperado cruce de Nancy Dupláa con Eduardo Feinmann por su hijo Luca Martín: "Es una batalla que..."

Para cerrar el tema, Dupláa dejó en claro que no tiene intenciones de entablar un diálogo ni con Gelblung ni con Feinmann, asegurando que son terrenos donde el debate es imposible.

"Ellos son los que viven haciendo debates con su popularidad y su gente... yo no estoy acostumbrada. Pierdo. Es una batalla que pierdo", reflexionó la actriz. Finalmente, cerró la polémica con una frase contundente dirigida directamente al conductor: "El tema está terminado, no voy a entrar en una cancha de arena donde el ganador siempre es él. Ganó. Ganaste, Feinmann. Chau".