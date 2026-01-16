Revelan el nuevo conflicto de Martín Demichelis y Evangelina Anderson por sus hijos: "No tiene donde vivir"

La separación entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson sigue sumando episodios de tensión. Tras la ruptura que generó fuerte repercusión mediática, el exdirector técnico protagonizó recientemente un momento de preocupación en las playas de Punta del Este, cuando debió ser asistido por guardavidas junto a sus hijos en medio de un susto que obligó a un rescate urgente.

Pero más allá de ese episodio, en las últimas horas salió a la luz un nuevo conflicto que enfrentaría a la expareja y que estaría directamente relacionado con la organización familiar y el cuidado de Bastián, Emma y Lola. La información fue revelada en el programa A la tarde , donde detallaron las dificultades que atraviesan en el actual vínculo parental.

Según explicaron en el ciclo, Demichelis atravesaría una situación habitacional compleja que le impediría cumplir con los días acordados para estar con sus hijos. La falta de un espacio propio habría generado un nuevo foco de conflicto con la modelo y conductora, sumando tensión a la relación tras la separación.

"Hablé con la abogada de Evangelina que me ayudó a entender los rumores", explicó la periodista Débora D'Amato al referirse al presente del exfutbolista luego de la ruptura.

En ese marco, la panelista agregó: "Todo lo que tiene que ver con chicos y lo económico para ambos abogados dicen que en lo económico hay faltantes, pero es un tema menor, que lo están tratando pero hay otras prioridades"

El eje principal del conflicto estaría puesto en el rol cotidiano de cada uno dentro de la familia. "El ruido mayor es que hoy quien se está haciendo cargo de la familia es Evangelina. Él lo que aduce es que no tiene donde vivir, no tiene un lugar físico para que los chicos puedan compartir una noche", planteó D'Amato.

En "Los Ángeles de la Mañana" (LAM) aseguraron que Martín Demichelis y Evangelina Anderson están separados. Foto: Instagram Evangelinaanderson. En A la tarde, contaron los detalles del problema que enfrentan Demichelis y Anderson. Foto: Instagram Evangelinaanderson.

Además, trascendió que, cuando Anderson se encuentra trabajando, Bastián, Emma y Lola permanecen al cuidado de la hermana de la modelo, lo que evidenciaría una participación limitada de Demichelis en la rutina diaria de los chicos.

"Martín los va a buscar para ir a merendar nada más. La vida que hace hoy es de tío. Ella la pasa mal, siente que cumple sola el rol y no se siente acompañada por el padre de sus hijos", concluyó la periodista.