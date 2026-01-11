¡Se acabó el amor! Ian Lucas y Evangelina Anderson le pusieron punto final a su romance por un "cortocircuito"

Guido Záffora reveló los detalles del quiebre entre Evangelina Anderson y el influencer Ian Lucas. Aquí todos los datos.

Evangelina Anderson e Ian Lucas se conocieron en las grabaciones de MasterChef. / Archivo MDZ

El amor parece haberse esfumado en los pasillos de Telefe. Tras un breve pero intenso romance que nació al calor de las hornallas de MasterChef Celebrity, Evangelina Anderson e Ian Lucas habrían decidido tomar caminos por separado.

evangelina ian lucas Guido Záffora confirmó la noticia en El Observador: "Se cortó la onda entre ellos", afirmó. Archivo MDZ La noticia, que cayó como una bomba en el ambiente, marca un nuevo traspié sentimental para la modelo, quien había encontrado en el joven youtuber un refugio emocional luego de su escandalosa y dolorosa ruptura con Martín Demichelis.

La verdadera razón detrás de la ruptura entre Evangelina Anderson e Ian Lucas La primicia surgió de la mano de Guido Záffora, quien a través de un enigmático en su programa de El Observador le puso punto final a las especulaciones. “Separados, en crisis, confirmado desde MasterChef Celebrity, separados Ian Lucas y Evangelina Anderson ”, sentenció el comunicador.

evangelina anderson e ian lucas El influencer Ian Lucas no se habría adaptado al alto perfil mediático que rodea la vida de la modelo. Archivo MDZ Según trascendió, el vínculo que surgió entre desafíos culinarios y largas jornadas de grabación no logró resistir las presiones externas. El contraste entre los perfiles de ambos habría sido el detonante principal del conflicto que hoy los mantiene distanciados.

El periodista fue más allá y profundizó en el origen del cortocircuito, señalando que la fama de la rubia fue un obstáculo insalvable para el influencer. “Se cortó la onda entre ellos. Ian no es mediático y Eva si, ahí estuvo el cortocircuito. Hay que buscar en las declaraciones de ellas que no le gustaron a él”, sostuvo Záffora.