Tras la foto con Martín Demichelis: la fuerte decisión que tomó Evangelina Anderson con Ian Lucas que impactó

El fin de semana dejó una postal que cambió todo lo que se creía. Luego de que la expareja se mostrara unida con sus hijos, la modelo accionó con el youtuber.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis se mostraron juntos nuevamente. Tras anunciar su separación en medio de fuertes rumores de infidelidad por parte del director técnico, el vínculo parecía haber llegado a un punto de no retorno. Sin embargo, las esperanzas volvieron a resurgir.

Sin embargo, el clima de tensión parece haber dado paso a la madurez familiar. En las últimas horas, un accionar dejó a todos sus seguidores boquiabiertos. Con motivo del cumpleaños de Demichelis, fue su hija Lola quien compartió una emotiva postal familiar que Evangelina no dudó en replicar.

Una postal que sorprende image La familia, unida. Créditos: Instagram En la imagen se puede ver a la familia unida: Evangelina en el centro y Martín sentado en un sillón, rodeados por sus hijos en un ambiente de total armonía. A pesar de los meses de distancia y los nombres que circularon como posibles nuevos intereses amorosos, la modelo demostró que la prioridad sigue siendo el bienestar de sus hijos.

¿Qué pasó con Ian Lucas? portada ian lucas evanegelina Un romance incipiente. Créditos: Archivo MDZ Mientras los rumores de divorcio crecían, Anderson comenzó su participación en MasterChef Celebrity, donde entabló un vínculo muy cercano con el influencer Ian Lucas. Los me gustas y un comentario cargado de complicidad (un piropo público que no pasó desapercibido) alimentaron la teoría de un romance en puerta entre la modelo y el joven creador de contenido.

Pero, como en toda buena trama de redes sociales, un movimiento inesperado cambió el foco de atención justo después de que la foto familiar con Demichelis saliera a la luz.