"Lo firmo": Evangelina Anderson rompió el silencio y reveló su decisión sobre Martín Demichelis
Entre rumores de romance con Ian Lucas y las nuevas salidas de Demichelis, Evangelina Anderson lanzó una frase que sacudió la pantalla.
En el cierre de un 2026 que la tuvo como protagonista absoluta del prime time, Evangelina Anderson pasó por el living de Juego Chino y no dejó dudas sobre su presente sentimental. La participante de MasterChef Celebrity, que viene de un año de altísima exposición tras su regreso al país, enfrentó las preguntas de Guillermo López con una honestidad brutal que dinamitó cualquier posibilidad de reconciliación con Martín Demichelis.
Evangelina Anderson soñaba con envejecer junto a Martín Demichelis
Durante la charla, la modelo recordó que la ruptura real data de hace 18 meses, mucho antes de que el escándalo por supuestas infidelidades de Martín Demichelis explotara en los medios. En un momento de vulnerabilidad, compartió una reflexión que sorprendió al conductor: “Yo siempre pensé que iba a llegar a viejita con mi ex, siempre me imaginé eso. Y ahora pensaba que me voy a morir sola”.
Sin embargo, el clima cambió drásticamente cuando el animador sugirió una eventual tregua familiar. Ante la pregunta de si existía una chance de arreglar las cosas, Anderson respondió con una contundencia que no dejó lugar a segundas lecturas: ”No, ni loca, ni loca. Ahí no vuelvo. De ninguna manera. Te lo firmo".
Mientras Demichelis abandona su histórico bajo perfil y se muestra en redes sociales junto a una joven cuya identidad aún es un misterio, Evangelina sigue alimentando el shippeo con su colega de hornallas, Ian Lucas. Aunque el coqueteo virtual entre ambos es constante, la modelo prefiere mantener la cautela.