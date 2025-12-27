"Lo firmo": Evangelina Anderson rompió el silencio y reveló su decisión sobre Martín Demichelis

Entre rumores de romance con Ian Lucas y las nuevas salidas de Demichelis, Evangelina Anderson lanzó una frase que sacudió la pantalla.

"Te lo firmo": la contundente respuesta de Eva cuando le preguntaron si volvería con el padre de sus hijos. / Archivo MDZ

En el cierre de un 2026 que la tuvo como protagonista absoluta del prime time, Evangelina Anderson pasó por el living de Juego Chino y no dejó dudas sobre su presente sentimental. La participante de MasterChef Celebrity, que viene de un año de altísima exposición tras su regreso al país, enfrentó las preguntas de Guillermo López con una honestidad brutal que dinamitó cualquier posibilidad de reconciliación con Martín Demichelis.

Martín Demichelis, en medio de un escándalo por rumores de infidelidad Foto: Instagram @evangelinaanderson Tras 18 años junto a Martín Demichelis, la modelo descartó cualquier posibilidad de reencuentro. @evangelinaanderson Evangelina Anderson soñaba con envejecer junto a Martín Demichelis Eva Anderson habló sobre Martín Demichelis en Juego Chino. Durante la charla, la modelo recordó que la ruptura real data de hace 18 meses, mucho antes de que el escándalo por supuestas infidelidades de Martín Demichelis explotara en los medios. En un momento de vulnerabilidad, compartió una reflexión que sorprendió al conductor: “Yo siempre pensé que iba a llegar a viejita con mi ex, siempre me imaginé eso. Y ahora pensaba que me voy a morir sola”.

demichelis anderson familia La foto favorita de Lola Demichelis junto a sus padres y hermanos. Instagram Sin embargo, el clima cambió drásticamente cuando el animador sugirió una eventual tregua familiar. Ante la pregunta de si existía una chance de arreglar las cosas, Anderson respondió con una contundencia que no dejó lugar a segundas lecturas: ”No, ni loca, ni loca. Ahí no vuelvo. De ninguna manera. Te lo firmo".