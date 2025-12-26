El talento desconocido de Evangelina Anderson: la modelo sorprendió con un video que dejó atónitos a sus seguidores

Evangelina Anderson se lució sobre el hielo con un tema de Rosalía que habla de "terroristas emocionales" y estallaron las especulaciones.

En medio de una nebulosa de dudas sobre su estado sentimental, Evangelina Anderson subió la temperatura en redes sociales con un video que es tendencia absoluta. Patinando con una destreza envidiable, la jurado de Los 8 escalones no solo presumió su técnica, sino que disparó una bomba musical que muchos interpretaron como un dardo venenoso hacia su pasado con Martín Demichelis.

Evangelina Anderson lo dio todo en el hielo y se malinterpretó El video donde Eva Anderson sorprendió a todos por su talento con el patín de hieli. Deslizándose con una elegancia que rememoró su paso por Patinando por un Sueño en 2007, la rubia eligió el tema La Perla para musicalizar su clip. La letra de la catalana es demoledora: frases como “Rompecorazones nacional”, “Un terrorista emocional” o “Es una perla, nadie se fía” retumbaron en los oídos de sus seguidores.

Bajo el escueto epígrafe “Es una perla”, acompañado de un corazón blanco, Anderson dejó que la música hablara por ella, reflotando viejas heridas y posibles facturas pendientes con el padre de sus hijos.

eva anderson hielo Imágenes del video compartido por Eva Anderson. @evangelinaanderson Este posteo llega en un momento de máxima incertidumbre respecto a su vínculo con Ian Lucas. Tras un mes de intensos rumores que nacieron en las cocinas de MasterChef, la relación atraviesa una etapa de "ida y vuelta" virtual.