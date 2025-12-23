La mediática y el joven influencer causaron sorpresa tras lograr un intercambio de palabras en el show de un incipiente artista musical: los detalles.

El Estadio de Vélez Sarsfield dejó de ser territorio exclusivo del fútbol para convertirse, este lunes por la noche, en el epicentro de un fenómeno generacional. Fede Vigevani, respaldado por una comunidad de más de setenta millones de suscriptores, certificó su paso de influencer a artista, aunque esa no fue la noticia de la noche.

Más allá de los despliegues visuales y los hits, la velada estuvo marcada por una trama de complicidades, rumores confirmados y visitas estelares que mantuvieron al público al borde de sus asientos. La presencia de Wanda Nara e Ian Lucas no pasó desapercibida.

Wanda Nara e Ian Lucas en el evento Embed - ¿Y Evangelina Anderson? Wanda Nara apareció junto a Ian Lucas en un importante show y sorprendió a todos Uno de los momentos más explosivos de la velada ocurrió cuando Ian Lucas, actual participante de Masterchef Celebrity y amigo íntimo de Vigevani, recibió en el escenario a una invitada de lujo: Wanda Nara.

La conductora del reality de cocina y empresaria fue recibida con una ovación ensordecedora. “¡La jefa! ¿Cómo está la jefa?”, exclamó Ian, mientras Wanda devolvía el afecto asegurando que, aunque no sabía exactamente qué iba a hacer arriba de las tablas, siempre estaría para apoyar a un amigo como él.

La complicidad entre ambos derivó en una competencia de tiros libres de básquet con una prenda implícita: quien encestaba, preguntaba. Aunque Wanda no logró anotar, el anfitrión de la noche, Fede Vigevani, no dejó pasar la oportunidad y lanzó la pregunta que todo el estadio esperaba: “¿Qué está pasando con Evangelina Anderson?”.