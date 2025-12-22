Chau rumores: Evangelina Anderson confirmó si volvió con Martín Demichelis y fue tajante sobre Ian Lucas

Tras ser vista el fin de semana con su exmarido, la modelo salió a aclarar los tantos respecto al exfutbolista. También, habló del joven influencer con quien es vinculada.

Evangelina Anderson e Ian Lucas, dejaron de seguirse mutuamente en Instagram, aunque después se arrepintieron de la decisión. La modelo también fue vista con su exmarido, Martín Demichelis con gran química que pareciera haber levantado rumores de regreso. Muchas acciones, pocas confirmaciones; lo cierto es que Anderson, rompió el silencio.

La modelo decidió desactivar la bomba informativa a través de una serie de mensajes directos con la periodista Karina Iavícoli. Al ser consultada sobre un posible regreso amoroso con Demichelis, la modelo fue tajante y no dejó lugar a segundas interpretaciones.

Las palabras textuales de Evangelina Embed - Evangelina Anderson y Martín Demichelis: el gesto en redes que reavivó la polémica tras la separación “Le escribí a Evangelina Anderson y ella me respondió ‘¡Ehhh! ¿Y eso? ¡Ni loca!’”, señaló la panelista. “Ni loca volvería con Demichelis, y cuando le pregunto por la foto, me contestó ‘¿Qué tiene que ver? Que estemos separados no quiere decir que no podamos tener un buen vínculo por nosotros y nuestros hijos, que tenemos tres’”, agregó Karina.

La mayor sorpresa, no obstante, llegó cuando se reveló el verdadero motivo del distanciamiento digital con el influencer de MasterChef. Lejos de una pelea, se trató de una maniobra planeada para medir el impacto mediático. Evangelina le confesó a Iavícoli que se pusieron de acuerdo "jodiendo por el shippeo" para ver si los medios levantaban la noticia, asegurando que Ian es lo más y que la relación entre ellos sigue siendo excelente.

El curioso me gusta de Anderson image Un accionar que no pasó desapercibido. Créditos: Archivo MDZ Horas más tarde de lo ocurrido, la modelo dejó un rastro en las redes sociales que por supuesto, no pasó desapercibido. Y es que la mujer de 42 años destacó en una publicación que hacía referencia a su expareja. Dicho video/meme, rezaba la siguiente premisa: "Cuando estamos separados pero el padre de la bendi no te puede ver con otro".