El gesto de Ian Lucas con la hija de Evangelina Anderson que reactivó los rumores de romance

Emma Demichelis, hija de Eva Anderson, cumplió su sueño frente a un estadio repleto y compartió escena con Shaina, la hija de La Joaqui, en ell show de Ian Lucas.

La noche del lunes 22 de diciembre no fue una fecha más para el mundo del streaming y la música urbana. El Estadio Vélez se vistió de fiesta para recibir a Ian Lucas y Fede Vigevani, en un despliegue que no solo tuvo hits, sino que sirvió para sellar la paz pública con una de las familias más queridas del espectáculo: los Demichelis-Anderson.

Una Demichelis junto a Ian Lucas en el estadio Vélez Emma Demichelis junto a Ian Lucas. El evento fue el escenario perfecto para despejar cualquier duda sobre la relación entre el creador de contenido y Evangelina Anderson. Luego de que el "unfollow" mutuo en las plataformas digitales encendiera las alarmas de un posible conflicto, la presencia de Emma Demichelis sobre las tablas confirmó que la buena onda reina en el vínculo.

las niñas que compartieron estadio con ian lucas Shaina y Emma, las compañeras de Ian Lucas en el escenario. X La hija menor de la modelo no estuvo sola en esta aventura; compartió protagonismo con Shaina, la hija de La Joaqui. Ambas niñas, fanáticas confesas del dúo compuesto por Ian y Fede, se mostraron radiantes y conmovidas durante el set. La noche también contó con la potencia de la propia Joaqui, quien interpretó su colaboración con los artistas, y el apoyo incondicional de Wanda Nara que subió al escenario para jugar a básquet.