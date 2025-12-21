¿Volvieron? Evangelina Anderson compartió una foto con Martín Demichelis tras la separación

La participante de MasterChef Celebrity publicó una historia en su Instagram junto al padre de sus hijos.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis tuvieron una hermosa historia de amor, pero todo tiene un final y decidieron divorciarse. Todo esto se dio en medio de rumores de engaño por parte del entrenador quien estuvo hace pocos días en Mendoza disfrutando del show de Hernán Cattaneo.

El tiempo pasó y la modelo llegó a MasterChef Celebrity y allí conoció al joven youtuber Ian Lucas, con quien aparentemente habría iniciado una relación amorosa. Estos rumores de romance crecieron luego de un piropo que le escribió el participante en una publicación a su compañera.

Sin embargo, no hay nada confirmado por el momento y en las últimas horas todos quedaron sorprendidos por una historia de Instagram que compartió Evangelina Anderson. Es que Martín Demichelis cumplió años y su exmujer compartió una imagen junto a sus hijos y junto a su exmarido.

Evangelina Anderson compartió una sorpresiva foto con Martín Demichelis Captura de pantalla 2025-12-21 112801 Evangelina Anderson, Martín Demichelis y sus hijos. Foto: Instagram / @evangelinaanderson. El posteo lo realizó una de las hijas de Eva y se los puede ver juntos a todos: "Feliz cumpleaños papá!", expresó Lola. En la imagen se la puede ver a Evangelina en el centro, al igual que a Martín Demichelis, quien se encontraba sentado en un sillón.