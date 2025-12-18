La impactante decisión que tomó Evangelina Anderson tras pelearse con su familia: "Los hijos quedarían en..."
Este jueves en Puro Show, Marcia Frisciotti reveló detalles del conflicto familiar que atraviesa Evangelina Anderson.
El último año fue especialmente intenso para Evangelina Anderson. Tras su separación de Martín Demichelis, la modelo atravesó cambios personales importantes y volvió a instalarse en la escena mediática como una de las participantes de MasterChef Celebrity.
Este jueves en Puro Show, lanzó de manera enigmática una novedad sobre la modelo.
"Una famosa que se peleó con su familia. Creemos que es por problemas de guita. Ella está tan peleada que decidió ir a pasar las fiestas con otro país. ¿Con quién va a pasar las fiestas esta famosa a otro país? Con un amor reciente. Los hijos quedarían en Argentina", adelantó el conductor antes de cederle la palabra a Marcia Frisciotti, conocida como Pochi.
Fue entonces cuando la panelista develó el nombre detrás del rumor: "La famosa que pasaría la Navidad en otro país junto a su nueva pareja es Evangelina Anderson con Ian Lucas, su compañero de MasterChef Celebrity".
Esto fue lo que contó Marcia Frisciotti sobre Evangelina Anderson en Puro Show
Según amplió Pochi, la decisión estaría directamente vinculada a una interna familiar. "A mí lo que me cuentan es que Evangelina Anderson estaría en un conflicto con su familia. Ella nada más está en muy buena relación con su hermana que siempre se muestran muy cercanas, Celeste, que es maquilladora. Este conflicto en general tiene idas y vueltas con la familia, tendría que ver con cuestiones económicas, y ella iría para Navidad a pasarla con Ian a otro país", explicó la panelista.
En ese marco, Ángeles Balbiani puso el foco en los hijos que Evangelina tiene en común con Martín Demichelis y consultó cómo se organizarían para las fiestas. Ante esa inquietud, la panelista fue contundente: "Yo estoy segura que Demichelis comparte tiempo con sus hijos, muestra que va a visitar a su familia. Él debe pasar las fiestas con sus hijos".