Llegan nuevas películas al cine: estos son los estrenos recomendados del jueves 18 de diciembre
Te contamos todas las películas que estarán disponibles en las salas de cine y sobre qué tratan.
Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy en los cines comerciales.
Qué películas estrenan hoy en el cine
Avatar: fuego y cenizas
Sinopsis: la tercera película de la exitosa franquicia AVATAR, estrena solo en cines de todo el mundo el 18 de diciembre de 2025. James Cameron lleva a las audiencias de regreso a Pandora en una nueva aventura inmersiva con el marine convertido en líder Na'vi Jake Sully (Sam Worthington), la guerrera Na'vi Neytiri (Zoe Saldaña) y la familia Sully.
Te Podría Interesar
Duración: 199 minutos
Elenco: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Oona Chaplin, Jack Champion, Britain Dalton, Trinity Bliss
Madame Violet
Sinopsis: En la Francia rural de 1889, una maestra llega con la misión de implementar la educación obligatoria y gratuita en un pueblo que rechaza el cambio y prioriza el trabajo en el campo. Poco a poco, gracias a su vocación y perseverancia, logra ganarse la confianza de la comunidad y abrir la primera escuela, que cambiará la vida de los niños para siempre.
Duración: 109 minutos
Elenco: Alexandra Lamy, Grégory Gadebois, Jérôme Kircher, Jérémy Lopez, Patrick Pineau, Grégoire Tachnakian, Annie Mercier, Julie Moulier, Géraldine Martineau, Manon Maindivide
SEX
Sinopsis: Dos hombres, ambos en matrimonios heterosexuales, atraviesan una experiencia inesperada que los lleva a replantearse su comprensión de la sexualidad, el género y la identidad. Uno tiene un encuentro sexual con otro hombre sin interpretarlo como un gesto de homosexualidad ni como una infidelidad, y luego lo conversa abiertamente con su esposa. El otro comienza a verse como mujer en sus sueños nocturnos, lo que despierta confusión y lo impulsa a cuestionar hasta qué punto su personalidad está moldeada por la mirada de los demás.
Duración: 118 minutos
Elenco: Jan Gunnar Røise, Thorbjørn Harr, Siri Forberg, Birgitte Larsen, Theo Dahl, Nasrin Khusrawi, Anne Marie Ottersen, Vetle Bergan, Iver Innset, Brynjar Åbel Bandlien