Pelea por el Premio Óscar: contra qué películas compite Belén, la gran joya argentina que podría consagrarse

La Academia de Hollywood incluyó a la película de drama dirigida por Fonzi entre las preseleccionadas para Mejor Película Extranjera. Se trata de Belén.

La industria audiovisual argentina recibió una noticia que enciende las alarmas del orgullo nacional: Belén, el aclamado largometraje dirigido por Dolores Fonzi, logró ingresar en la prestigiosa "lista corta" de los premios Oscar. Aunque este reconocimiento no implica una nominación definitiva, posiciona a la cinta en el grupo selecto de favoritas para representar a la región en la categoría de Mejor Película Extranjera.

La lista de los 15 países que buscan el Oscar 2026 Belén (trailer) El próximo 22 de enero será la fecha clave donde se desvelarán finalmente los nombres de los cinco nominados que viajarán a Los Ángeles para la gran ceremonia del 15 de marzo de 2026. Para lograr ese ansiado lugar, Belén deberá imponerse ante tanques internacionales como "El agente secreto" de Brasil, "Sirât" de España y la coreana "No Other Choice", en una terna que incluye propuestas de potencias cinematográficas como Francia, Alemania y Japón.

La lista completa es:

Brasil, "El agente secreto"

Francia, "Fue solo un accidente"

Alemania, "Sound of Falling"

India, "Homebound"

Irak, "The President’s Cake"

Japon, "Kokuho"

Jordania, "All That’s Left of You"

Noruega, "Valor sentimental"

Palestina,"Palestine 36"

Corea del Sur, "No Other Choice"

España, "Sirât"

Suiza, "Late Shift"

Taiwan, "Left-Handed Girl"

Túnez, "The Voice of Hind Rajab" belen-portada1_644_1140_c Escenas de la película Belén. Archivo MDZ La trama del film, que ya se encuentra disponible para ver en Prime Video, aborda una problemática social urgente y movilizante. Según su descripción oficial: "En el norte conservador de Argentina, Julieta es acusada de un aborto ilegal tras una emergencia médica. Frente a años de prisión por un crimen que no cometió, su única esperanza es Soledad, una abogada valiente que arriesga todo por defenderla. Su lucha trasciende el juicio y despierta un movimiento de solidaridad y derechos".