Pelea por el Premio Óscar: contra qué películas compite Belén, la gran joya argentina que podría consagrarse
La Academia de Hollywood incluyó a la película de drama dirigida por Fonzi entre las preseleccionadas para Mejor Película Extranjera. Se trata de Belén.
La industria audiovisual argentina recibió una noticia que enciende las alarmas del orgullo nacional: Belén, el aclamado largometraje dirigido por Dolores Fonzi, logró ingresar en la prestigiosa "lista corta" de los premios Oscar. Aunque este reconocimiento no implica una nominación definitiva, posiciona a la cinta en el grupo selecto de favoritas para representar a la región en la categoría de Mejor Película Extranjera.
La lista de los 15 países que buscan el Oscar 2026
El próximo 22 de enero será la fecha clave donde se desvelarán finalmente los nombres de los cinco nominados que viajarán a Los Ángeles para la gran ceremonia del 15 de marzo de 2026. Para lograr ese ansiado lugar, Belén deberá imponerse ante tanques internacionales como "El agente secreto" de Brasil, "Sirât" de España y la coreana "No Other Choice", en una terna que incluye propuestas de potencias cinematográficas como Francia, Alemania y Japón.
La lista completa es:
- Brasil, "El agente secreto"
- Francia, "Fue solo un accidente"
- Alemania, "Sound of Falling"
- India, "Homebound"
- Irak, "The President’s Cake"
- Japon, "Kokuho"
- Jordania, "All That’s Left of You"
- Noruega, "Valor sentimental"
- Palestina,"Palestine 36"
- Corea del Sur, "No Other Choice"
- España, "Sirât"
- Suiza, "Late Shift"
- Taiwan, "Left-Handed Girl"
- Túnez, "The Voice of Hind Rajab"
La trama del film, que ya se encuentra disponible para ver en Prime Video, aborda una problemática social urgente y movilizante. Según su descripción oficial: "En el norte conservador de Argentina, Julieta es acusada de un aborto ilegal tras una emergencia médica. Frente a años de prisión por un crimen que no cometió, su única esperanza es Soledad, una abogada valiente que arriesga todo por defenderla. Su lucha trasciende el juicio y despierta un movimiento de solidaridad y derechos".
Este drama jurídico y humano caló hondo en la crítica, no solo por la dirección de Fonzi, sino por la vigencia de su mensaje. La película logra retratar con crudeza las contradicciones de un sistema judicial que se enfrenta a una marea de solidaridad colectiva. Esta potencia narrativa es la que permitió que la Academia pusiera sus ojos en la producción argentina, destacándola entre cientos de presentaciones de todo el globo.