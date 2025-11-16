Seleccionada para representar al país en los Premios Oscar y Goya, la película escrita por Dolores Fonzi y Laura Paredes llega a la plataforma este mes.

Belén, la aclamada película dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, está lista para su debut mundial en streaming. La cinta, que fue seleccionada como la representante oficial de Argentina para la categoría de Mejor Película Internacional en los 98º Premios de la Academia (Oscar) y para los Premios Goya, aterriza en Prime Video este mes.

La producción, a cargo de K&S Films (la compañía detrás de éxitos como Relatos Salvajes y Argentina, 1985), es una crítica contundente a las injusticias sistemáticas, basada en un caso real que se convirtió en un punto de inflexión en la lucha por los derechos reproductivos en el país.

De qué trata Belén Embed - La película argentina que busca el Oscar llega a Amazon Prime: de qué trata Belén y por qué tenés que verla Ambientada en la provincia de Tucumán, la trama sigue a Julieta (interpretada por Camila Plaate), una joven acusada de cometer un aborto ilegal, y a Soledad Deza (rol que encarna la propia Dolores Fonzi), la valiente abogada que arriesga todo para defenderla en un caso altamente controversial que sentó precedentes.

A medida que se desarrolla el juicio, la situación de Julieta se transforma en un emblema en la lucha contra un sistema legal conservador. La película retrata cómo el caso impulsó un sentimiento de indignación y una creciente ola de solidaridad que trascendió fronteras.

Basada en el libro Somos Belén de Ana Correa, la película fue escrita por la misma Fonzi junto a Laura Paredes (Argentina, 1985). El elenco se completa con destacadas figuras como Julieta Cardinali (Maradona: Sueño Bendito), Sergio Prina (Motoarrebatador) y apariciones especiales de Luis Machín (Cromañón) y César Troncoso (El Eternauta).