El desgarrador relato de Alejandra Maglietti tras el voraz incendio en Ezeiza: "Todavía estoy recuperándome"

Tras la feroz explosión y el incendio en el Polo industrial de Ezeiza, la panelista reveló que su marido fue gravemente afectado por el siniestro.

La reconocida panelista y modelo, Alejandra Maglietti, compartió un momento de profunda aflicción al referirse al devastador incendio y las sucesivas detonaciones que estremecieron el Polo Industrial de Spegazzini, en Ezeiza. La celebridad reveló que su compañero sentimental es uno de los empresarios que sufrieron consecuencias directas por la magnitud de las pérdidas materiales. La conmoción es palpable en su voz, reflejando el trauma de las últimas horas.

Maglietti decidió hacer pública su situación, confesando que atraviesa un trance particularmente complicado. " Estoy en un momento difícil. Mi pareja es uno de los afectados con lo que pasó en Ezeiza, con lo de la explosión." Pidió disculpas por su estado emocional, agregando: "Perdón, estoy todavía como muy afectada por todo lo que pasó. Vengo de una noche sin dormir, con mucha angustia por todo lo que se está viviendo". Esta declaración subraya la dimensión no solo material, sino también emocional, de la catástrofe que sacudió a la zona. El suceso dejó un saldo de al menos 25 heridos, dando un golpe directamente su esfera personal.

El impacto en la empresa de la pareja de Alejandra Maglietti Incendio Ezeiza La panelista Alejandra Maglietti compartió su angustia por las grandes pérdidas materiales y laborales de su pareja. Foto: Archivo MDZ La panelista de televisión describió el panorama como "terrible", admitiendo que aún se encuentra en un proceso de recuperación anímica tras ser testigo de la furia del fuego en el complejo. Su testimonio enfatizó el valor de lo destruido: "Fue terrible y todavía estoy recuperándome de estos momentos porque fue el trabajo de toda una vida que se perdió". Es crucial señalar, según especificó, que la firma de su pareja, "Plásticos Lago", no fue el epicentro de la detonación, pero sí sufrió daños colaterales graves, integrando la lista de compañías damnificadas.

El alcance social de la explosión Ezeiza y la voz de la panelista Alejandra Maglietti contó detalles de la traumática experiencia tras el grave incendio Alejandra Maglietti contó detalles de la traumática experiencia tras el grave incendio Video: LN+ La magnitud de la tragedia laboral y económica es inmensa. De acuerdo con la información que maneja Alejandra Maglietti, la cifra de empresas perjudicadas asciende a "como 13 o 14 empresas". Este panorama se traduce en una alarma social mayúscula, ya que están en riesgo "3000 puestos de trabajo porque es una explosión que se llevó puesta prácticamente todo un polo industrial". Su intervención, más allá del drama personal, sirvió para dimensionar el alcance de la crisis en la comunidad industrial.