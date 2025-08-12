Alejandra Maglietti fue mamá y el nacimiento de su hijo, Manuel, fue noticia en Bendita

Alejandra Maglietti se convirtió en mamá de Manuel, su primer hijo, quien nació este lunes bien sano y con un peso de 4.200 kilogramos. El anuncio, que generó una enorme alegría, fue confirmado por el conductor Beto Casella en pleno programa de Bendita, el ciclo del que la abogada se despidió hace unas semanas para esperar con tranquilidad el momento del parto.

Beto Casella interrumpió una discusión de sus panelistas para dar la primicia que todos estaban esperando. "Un anuncio que nos encanta, la noticia del año para nosotros: ha nacido Manuel. El hijo de Maglietti y su pareja", reveló el conductor. La felicidad fue generalizada, y el programa mostró la primera foto del bebé en vivo, desatando la ternura de todos en el estudio.

alejandra maglietti (1) El conductor de Bendita dio más detalles sobre el nacimiento: "Pesó cuatro kilos doscientos gramos. Ahora entendemos la panzota de ella. Salió todo bien, fue una cesárea programada". El peso del bebé explica el gran tamaño de la panza que lució la panelista durante los últimos meses. Casella también aseguró que toda la "familia de Bendita" acompañó a Alejandra, demostrando el cariño que le tienen.

El nacimiento de Manuel era uno de los eventos más esperados en la vida de Alejandra, quien a principios de año había contado en Bendita cómo se enteró de su embarazo "casi de casualidad y sin buscarlo". La panelista, que siempre ha compartido su vida con el público, se embarca en una nueva y feliz etapa: "Se hizo esperar. Bienvenido al mundo. Llegó sanito, con la mamá bien de salud y de ánimo".