La foto que Alejandra Maglietti eligió para anunciar su embarazo en redes sociales y el emotivo texto que escribió: "Se viene un..."

Alejandra Maglietti confirmó su embarazo esta semana. La panelista compartió la noticia en Canal 9 y el video del anuncio en "Bendita" no tardó en volverse viral, llamando la atención de miles de espectadores que le desearon felicidades. Sin querer dejar a nadie afuera de los festejos, Maglietti también compartió la feliz noticia en su cuenta de Instagram, donde dejó un sentido mensaje a sus seguidores.

En la noche del miércoles, la abogada confirmó en el programa de Beto Casella que ella y su pareja, Juan Manuel, están en la 13 semana de embarazo y esperan la llegada de un varón. "Me hago el estudio y me olvido, porque pensé que era un momento hormonal. Estaba acá en el último programa antes de fin de año y me cae el mail", reveló Alejandra Maglietti en una sorprendente confesión.

El emotivo posteo de Alejandra Maglietti tras anunciar su embarazo

La foto de Alejandra Maglietti con la que anunció su embarazo. Foto: Instagram @alemaglietti

Horas más tarde, la famosa compartió en Instagram la noticia junto a una impactante foto: la letrada posó con su outfit de la noche, un vestido rojo furioso muy ajustado que muestra los primeros indicios de su pancita de embarazada. "Hoy quiero compartir con ustedes una alegría inmensa… ¡Estoy embarazada! Una nueva etapa comienza y quería compartirla con ustedes", comenzó su mensaje.

"Pero esta bendición no viene sola, porque en estos días también recibí algo que me llena el alma: el cariño de tanta gente hermosa que me acompaña y me desea lo mejor. Sus mensajes, su amor y sus palabras tan lindas me hicieron sentir más querida que nunca", agregó la periodista quien recibió regalos de sus oyentes en PopRadio 1015 la mañana siguiente al anuncio.

El saludo de Aníbal Pachano a Alejandra Maglietti. Foto: Instagram @pachanoanibalok

"Gracias, de corazón, por estar, por compartir esta felicidad conmigo y por hacerme sentir que esta familia es mucho más grande de lo que imaginaba. Se viene un camino nuevo y quiero que sean parte de cada paso. ¡Los quiero muchísimo!", cerró Maglietti la publicación, que recibió más de 80 mil 'me gusta' y los comentarios de cientos de personas, famosas y no, desde su publicación.

"¡Felicidades Ale hermosa! ¡Me emocioné viendo la noticia!", comentó la influencer Juariu, quien recientemente dio a luz a su propio hijo. "Que hermosa noticia Ale", le escribió Estefi Berardi, colega en el medio desde El Trece. "¡Que alegría inmensa Ale! ¡Lo mejor para vos siempre! Te quiero", le deseó Romina Scalora a pesar de las palabras de Alejandra Maglietti en defensa de Edith Hermida durante su cruce televisivo.

Las complicaciones de Alejandra Maglietti para su embarazo

Después de recibir las felicitaciones y un primer regalo de sus compañeros en "Bendita" (una ropita de bebé color azul cielo), Alejandra Maglietti respondió a las preguntas de Beto Casella sobre su embarazo. "Yo congelé óvulos hace unos cuantos años ya, y después la vida va pasando y va pasando... Se dio de manera natural y me tomó totalmente por sorpresa, fue todo muy de golpe, muy rápido", confesó la abogada.

"Hace mucho tiempo que veníamos todos palpitándolo con Ale porque era el deseo central de su vida, llegar a esto", confirmó el conductor. Considerando los problemas que tuvo su colega para concebir, Casella también se tomó el tiempo de agradecer "a algunos colegas que les había llegado y, como debe ser, esperaron a que la madre lo anuncie".