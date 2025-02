Una reconocida figura de Bendita anunció su embarazo en vivo en el ciclo de Beto Casella

La emisión de Bendita del pasado miércoles estuvo cargada de emoción. Y es que una de sus figuras hizo un importante anuncio en vivo. Estamos hablando de Alejandra Maglietti. La panelista fue la protagonista de uno de los informes del programa titulado "¿Qué tenés para decirnos, Ale?", que sirvió como preludio para que la abogada de la gran noticia.

Cuando finalizó el informe, Beto Casella abrazó a la letrada y ella no se pudo contener. "'¡Ale está embarazada!", escribieron en el graph. Rápidamente, todos sus compañeros se acercaron a saludarla y abrazarla. Alejandra se paró, mostró la panza y, muy emocionada, contó su viaje para convertirse en madre.

Luego de un informe, Alejandra Maglietti reveló que está esperando su primer hijo.

“Hay embarazos y embarazos. Este es especial porque es como de todo el programa, pero por la búsqueda y por lo que lo deseó", expresó el conductor.

La panelista contó que hace unos años decidió congelar óvulos: "La verdad que después la vida va pasando. Se dio de manera natural y me tomó totalmente por sorpresa. Fue todo muy de golpe, muy rápido".

La imagen que la abogada compartió en Instagram. Créditos: Instagram Alemaglietti.

Luego de confesar que se convertirá en madre, la modelo comentó en el ciclo que fue "muy rara" la manera en la que se enteró: "Compré como un test de esos muy sofisticados y cuando salió pensé que era negativo. Me sentía un poco rara y fui a la médica y le dije que me dio negativo", relató la abogada. La especialista la mandó primero a hacerse un análisis de sangre. Tras el estudio, la reconocida figura de Bendita "se olvidó", ya que pensó que se trataba de un "momento hormonal".

"Estaba acá en el programa, casi en el último antes de fin de año y me cae el mail. Lo miro y no entendía, porque no entiendo los resultados. Averigüe, se lo mandé a la médica y me manda en el medio del vivo 'estás embarazada'", confesó Alejandra. En este sentido, contó que como estaban en medio de un informe, trató de disimular y "seguir adelante".

Así fue el momento en el que Alejandra Maglietti reveló en Bendita que está embarazada

En ese momento, Casella dijo: "Hace mucho tiempo que todos veníamos palpitando con Ale porque era el deseo central de su vida llegar a esto. Ahora Dios quiera que avance bien, que va a avanzar bien, está bien cuidada".

Maglietti también habló sobre su pareja, Juan Manuel, con quien está hace dos años. "Para él también es todo nuevo", comentó y aseguró que las familias de ambos están muy felices.

Por último, la letrada reveló que está embarazada de 13 semanas y además dijo el sexo del bebé: está esperando un varón. Sin embargo, decidió no dar a conocer el nombre que le pondrá a su hijo. "Uno de mis sueños era formar una familia", concluyó muy emocionada Alejandra Maglietti.