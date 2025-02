Así anunció Alejandra Maglietti su embarazo en Bendita en vivo: el video del tierno momento con sus compañeros

Este miércoles, Alejandra Maglietti anunció su embarazo en "Bendita". La panelista de Canal 9 confirmó la feliz noticia y fue celebrada por todos sus compañeros de ciclo, quienes esperaron con ella por mucho tiempo la llegada de un nuevo miembro de la familia. El tierno momento se emitió en vivo por el histórico programa, y no tardó en llegar a las redes sociales donde se volvió viral.

Al mejor estilo "Bendita", la panelista dio la noticia a través de un informe titulado "¿Qué tenés para decirnos, Ale?". Rumores de su embarazo rondaron el canal en las últimas semanas, pero la madre logró dar ella misma la noticia junto a sus compañeros. Finalizado el informe, el conductor Beto Casella corrió a abrazar a su compañera y Alejandra Maglietti confirmó finalmente su embarazo.

El video de Alejandra Maglietti anunciando su embarazo en "Bendita"

Después de los saludos y de recibir un primer regalo por parte de sus compañeros (una ropita de bebé con en color azul), Maglietti confesó que buscó un embarazo por mucho tiempo, pero igualmente la sorprendió: "Yo congelé óvulos hace unos cuantos años ya, y después la vida va pasando y va pasando... Se dio de manera natural y me tomó totalmente por sorpresa, fue todo muy de golpe, muy rápido".

En una nueva sorprendente confesión de Alejandra Maglietti, la abogada explicó que se había realizado un test de embarazo, pero era tan "sofisticado" que no se dio cuenta que salió positivo. "Como me sentía un poco rara fui a la médica y le dije mirá, me salió negativo. Y me dijo 'antes de hacer más estudios tengo que hacerte un estudio de sangre'. Me hago el estudio y me olvido, porque pensé que era un momento hormonal. Estaba acá en el último programa antes de fin de año y me cae el mail", relató.

El saludo de Aníbal Pachano para Alejandra Maglietti. Foto: Instagram @pachanoanibalok

"Primero no entendía porque no entiendo los resultados, se lo mandé a la médica y me dice en medio del vivo 'estás embarazada'. Imaginate, en medio de un informe...", terminó de contar la panelista, quien se encuentra en la semana 13 de su embarazo y ya confirmó que está esperando un varón. Maglietti agregó que toda su familia está muy feliz, y pidió perdón a los amigos que no llegó a avisar antes.

Por su parte, Beto Casella expresó en nombre de todos en "Bendita" la felicidad que les trajo la noticia de su panelista, quien recientemente defendió a Edith Hermida por su escándalo con Romina Scalora. "Hace mucho tiempo que veníamos todos palpitándolo con Ale porque era el deseo central de su vida, llegar a esto", contó, agregando un agradecimiento "a algunos colegas que les había llegado y, como debe ser, esperaron a que la madre lo anuncie".

Los famosos que felicitaron a Alejandra Maglietti por su embarazo

Alejandra Maglietti festejó su embarazo en "Bendita". Foto: Instagram @alemaglietti

Una vez anunciada la noticia en el piso de "Bendita", no tardaron en llegar las felicitaciones para Alejandra Maglietti. Aníbal Pachano, Enzo Aguilar y Edith Hermida extendieron los saludos que le dieron a la futura madre en vivo a sus cuentas de Instagram, donde repostearon una tierna imagen del equipo de Canal 9 con la abogada en el centro.

Debido a la naturaleza de la noticia, la letrada también recibió felicitaciones de sus colegas en el espectáculo, donde Maglietti se hizo nombre y recientemente lapidó a la China Suárez por su blanqueamiento con Mauro Icardi. Guillermo Barrios y Laura Ufbal festejaron la noticia en su Instagram, y Estefi Berardi le dedicó un tierno mensaje a la mediática. "Otra embarazada. ¡Felicidades Ale Maglietti, que hermosa noticia!", escribió la panelista de "Mañanísima".

En la publicación de Instagram donde Maglietti compartió el video de su anuncio también le llegaron saludos de los famosos: "¡Te adoro amis, qué felicidad!", comentó Lizy Tagliani. "¡Felicidades Ale, que linda noticia! Que llegue con mucho amor", le deseó Sofía Jujuy. "¡Que alegría inmensa Ale! ¡Lo mejor para vos siempre! Te quiero", escribió Romina Scalora.