Alejandra Maglietti se metió en el escándalo de Edith Hermida con Romina Scalora y fue contundente: "Tuvimos discusiones en..."

"Bendita" está prendido fuego después de las fuertes declaraciones de Eliana Guercio y Romina Scalora contra Edith Hermida. Tras un tenso ida y vuelta a través de entrevistas en diferentes medios, la panelista de El Nueve se quebró en vivo y recibió el apoyo de Alejandra Maglietti, otra de las históricas figuras del ciclo de Beto Casella.

En "Bendita", Edith Hermida respondió a las acusaciones de maltrato de sus excompañeras de canal y no pudo contener las lágrimas: "No me gusta ser el eje del conflicto. No me siento cómoda. Lo mío es otra cosa. Por eso estoy tan angustiada". "Me puedo equivocar, puedo meter la pata, puedo a veces ser demasiado vehemente en algo, pero soy buena compañera", cerró su descargo.

Alejandra Maglietti bancó a Edith Hermida en su pelea con Romina Scalora

Conmovida por la emoción de su compañera, Maglietti la defendió hablando de su propia experiencia laboral junto a ella: "Yo hace 15 años que trabajo con la 'Chiru' y si hay algo que recuerdo, cuando entré en 'Bendita', es que fue la única que me dio un consejo que me sirvió en estos 15 años", comenzó afirmando la panelista al aire de Canal 9.

Sobre sus propios cruces con Hermida, la rubia reconoció: "A lo largo del tiempo tuvimos contrapuntos, pero me di cuenta de que eso enriquecía el programa. Yo no me podía ofender". "Obviamente que tuvimos discusiones en las que yo me enojé 10 minutos y después se me pasó. Son debates del programa", cerró Alejandra Maglietti, dando por desmentidas las acusaciones contra Edith Hermida.

Momentos antes, Hermida le había contestado a Eliana Guercio por las críticas de la panelista de Telefe: "Yo entiendo que ella a mí no me aguantaba, que puede ser porque uno no puede caerle bien a todo el mundo. Puede ser que ella no tenga empatía conmigo, puede ser que ella no me soportara, y yo lo aceptaba". "Hoy pensé en llamarla, porque la escuchaba hablando de mí y dije 'no me describe lo que ella está contando'", agregó, entre lágrimas.

"Yo reconocí un error con ella: me enojé. Nunca me enojo con las cosas que pasan al aire", reconoció en su descargo, y cerró agregando que, "de hech0,o yo le escribí un mensaje y le pedí disculpas por haberme metido en una conversación: 'soy una tarada', le dije discúlpame para mi sos una mina increíble y lamento mucho todo lo que pasó. Nunca más me contestó ese chat".

¿Qué dijo Eliana Guercio sobre Edith Hermida?

Horas antes, Eliana Guercio apareció en un móvil de "A la tarde" recordando el conflicto con Edith Hermida que la llevó a renunciar de "El club del moro", el exitoso ciclo radial con Santiago del Moro. "Ella se metió en una conversación en la que no se tenía que haber metido, y la verdad que antes de contestar mal, antes de ser agresiva, dije: '¿para qué? no quiero generar esto, porque amo este lugar'", recordó, emocionada.

La esposa de "Chiquito" Romero agregó que no guarda rencores con el equipo radial que la acompañó tanto tiempo, pero señaló que Hermida tenía actitudes desleales con las internas del grupo, filtrando detalles de sus cruces a otros programas. Sobre las declaraciones de Romina Scalora, la rubia avaló a la joven periodista en su reclamo: "Hay un montón de actitudes y maltratos que ya no se permiten".