Miss Universo a Miss World, Alina Akselrad revela el lado más difícil de los certámenes: "Nadie me va a obligar a meterme a un quirófano"

Alina Akselrad representó a la Argentina en Miss Universo 2020, donde logró un histórico lugar en el Top 21. El hito la consolidó como una de las referentes más fuertes de los certámenes de belleza en el país. A sus 27 años , decidió portar la banda nuevamente en el Miss World que se realizará el 5 de septiembre en Vietnam.

La cordobesa demuestra ser todo terreno. Con un prontuario profesional como modelo, comunicadora, locutora, actriz, escritora y coach; se prepara fuertemente con grandes proyectos. Iniciativas como "Abraza tu poder" la definen y perfilan para un nuevo camino hacia la representación global.

En una charla íntima y profunda con MDZ Show , Alina desmitificó el universo de las reinas de belleza, habló sobre el complejo límite de los retoques estéticos, la cosificación de la mujer y el arduo camino que implica presentarse a los diversos proyectos universales.

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- " Consideraba cerrada mi etapa en el mundo Miss . Después de Miss Universo , abrí mi escuela y empecé a trabajar en el área de prensa y logística de los certámenes. Dije: 'Ya está, es el momento de estar del otro lado'. Pero los certámenes, como el deporte de alto rendimiento, tienen fecha límite. En Miss Mundo la edad máxima es 28 años. En mi cumple de 27 me agarró el viejazo y me di cuenta de que era el último año que podía competir. Fue un golpe de decir: 'Voy a dejar un sueño pendiente'. Y decidí darme una segunda oportunidad.

04-10-25Elección de la Miss Mundo Córdoba 2025Candidata electa- @alinaakselrad Alina, rumbo al Miss World. IG @alinaakselrad

-¿Sentís ese apoyo en Argentina, donde a veces cuesta que le den importancia a estas competencias?

-"Siento mucho el apoyo de la gente y los misólogos, pero si lo comparamos con otros países, falta mucha cultura de misses y difusión en los medios. Faltan patrocinadores. El camino es difícil porque una tendría que estar enfocada en prepararse y de repente se convierte en contadora, community manager y buscadora de canjes".

Las presiones estéticas y el límite a la imposición

Mañana es la Preliminar y la muestra de trajes típicos de 70th Miss Universe que se está llevand Akselrad en Miss Universo 2020. IG @alinaakselrad

-Siempre se generan polémicas con las cirugías estéticas en estos concursos. Hay candidatas que denuncian cirugías impuestas de las que luego se arrepienten, como Julieta García (Miss Universo Argentina 2021). ¿Qué opinás de los retoques y cómo los viviste?

-"Yo estoy a favor de los retoques siempre y cuando sean por decisión propia y no impuestos. Si la ciencia puede hacer que te sientas más cómoda con una inseguridad personal, está buenísimo. El problema está en los extremos: cuando responsabilizamos al cuerpo de cuestiones emocionales. Es más fácil decir 'estoy gorda' o 'mi nariz es fea' que admitir 'tengo miedo al fracaso o a sentirme menos que otra'.

image Alina Akselrad, preparándose para un nuevo certamen. IG @alinaakselrad

"La mía no fue igual porque mi mamá viajó conmigo a Venezuela los seis meses de mi preparación y me dio la fortaleza para poner un límite. A mí Osmel Sousa (el histórico preparador de misses) me sugirió hacerme una cirugía maxilofacial. Quería sacarme grasa de las piernas y ponerla en los pómulos y el mentón para buscar "simetría" con tecnología 4D. Fuimos a comer arepas y le dije: 'Mirá Osmel, no estoy acomplejada con mi cara. No me quiero someter a una cirugía a dos meses de viajar, tener que volver a reconocerme en un cuerpo nuevo. Gracias por la oportunidad, pero no quiero'. Nadie me va a obligar a meterme a un quirófano. Sí, es difícil imponerte ante una autoridad a la que admirás, pero en definitiva es tu cuerpo".

Machismo, cosificación y salud mental

En un certamen podes ganar la corona máxima o no, pero saber que ARGENTINA sonó en cada uno de l Alina en la final de Miss Universo 2020. IG @alinaakselrad

-Detrás de los certámenes de belleza hay muchas cabezas masculinas organizando y aconsejando qué debe hacerse una mujer. ¿Creés que esto, queramos o no, fomenta el machismo y cosifica a la mujer?

-Depende mucho de la inteligencia emocional y la actitud de cada una. Hay tantas verdades como puntos de vista. ¿Quién es el "bellezómetro" que me dice que soy más linda que quién? ¿Por qué lo hago? ¿Para agradar al sector masculino? Si el otro me ve como una cosa, es problema del otro, no mío. Yo soy una mujer que piensa y siente; si vos elegís cosificarme, el problema es tuyo.

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-Hablando de madurez emocional, ¿qué tiene que tener en cuenta una mujer antes de presentarse para no pasarla mal?

-Si querés entrar a un concurso de belleza, tenés que saber perder. Vas a competir contra 120 chicas por una sola corona. Si no estás lista para aceptar ese 99% de posibilidades de fracasar, ni te anotes, porque la frustración es muy fuerte. Siempre va a haber alguien más alta, más flaca, que hable mejor. Si te comparás, ya perdiste. Esto es alto rendimiento, no es un lugar para venir a sanar el bullying de la infancia y demostrar que sos linda. Si es así, andá al psicólogo, no a un certamen.

Miss Mundo vs. Miss Universo

alina Alina Akselrad con "Abraza tu poder" IG @alinaakselrad

-¿Qué cosas estás haciendo en tu preparación para Miss World que no hiciste para Miss Universo?

-Son competencias totalmente diferentes. Miss Mundo es mucho más integral y desafiante. Hay una muestra de talentos de 4 minutos y una prueba deportiva. En Miss Universo yo iba al gimnasio para tener buen físico en la pasada de traje de baño; en Miss Mundo entreno para tener resistencia deportiva, ni siquiera hay pasada en traje de baño. Además, hay instancias de debate donde tenés que defender en inglés temas de actualidad, y el proyecto social es primordial. Gracias a esto pude darle más fuerza a mi plataforma "Abraza Tu Poder".

¿Están arreglados los certámenes?

Te quiero más doradaDiseñadora - @las3reinas_atelier Make up and hair - @morenohairconcept Fo Miss World 2026. IG @alinaakselrad

-Por lo que pasó en Miss Universo 2025 (con la coronación de Fátima Bosch), donde el público y los misólogos se sintieron descolocados... ¿Creés que los certámenes están arreglados?

-Creo que muchas veces intervienen política y decisiones grandes que el público no ve. La gente juzga por una pasada en traje de baño o de gala en televisión, pero las chicas conviven durante un mes. Ser Miss es un trabajo, y el certamen es una gran entrevista laboral.

La organización evalúa la actitud, la puntualidad y el respeto. Podés ser espectacular en pasarela y tener el mejor vestido, pero si durante el mes de concentración fuiste histérica, insoportable e irrespetuosa... ¿quién va a querer trabajar con vos un año entero? Si en la entrevista privada no tenés contenido ni profundidad, te sientan a comer con un Primer Ministro y hacés pasar un papelón.

Sé que la elección de Fátima Bosch fue polémica, pero yo hacía años que no veía a una Miss Universo tan preparada y comprometida. Está haciendo una labor social enorme y da discursos que te vuelan la cabeza. La organización sabe perfectamente a quién contrata.

"Abraza tu poder"

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-"Mi proyecto consiste en un intercambio de juguetes bélicos por juegos recreativos, educando en la no violencia desde la infancia. Constantemente doy el mensaje de que no se trata de elegir un bando entre Israel o Palestina, o Rusia y Ucrania, sino de estar en contra de la guerra y defender a los niños".

"Para mí, el concepto de guerra es mucho más profundo: nos encontramos con conflictos bélicos en el día a día, desde los haters en las redes y el bullying en las escuelas, hasta la guerra interna que una tiene con su propia mente cuando atraviesa un trastorno alimenticio o un proceso de ansiedad. Mi proyecto busca sanar de adentro hacia afuera; sanar nuestro mundo interno para proyectar una vida armoniosa".

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-Es un mensaje necesario, especialmente en una Argentina que siempre parece dividida por "la grieta". Si no sos blanco o negro, sos criticable, cuando en realidad el punto medio es donde está la solución.

-"Lo más importante es centrarnos en la infancia, porque esos niños son los que están creciendo en esas situaciones y pueden llegar a pensar que la violencia es la única realidad posible. Educar en que hay otras formas de solucionar las cosas es la verdadera misión".