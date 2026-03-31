Luisana Lopilato fue la primera invitada de la segunda temporada de Otro Día Perdido y reveló una terrible situación que vivió años atrás.

Otro Día Perdido arrancó su segunda temporada en El Trece de la mano de Mario Pergolini, Agustín Aristarán y Evelyn Botto. Para comenzar la programación, eligieron nada más y nada menos que a Luisana Lopilato, quien contó una experiencia cercana a la muerte que impactó a todos.

Luisana decidió contar esta historia por primera vez, ya que nunca lo había hecho ni en televisión ni en redes sociales. Todo sucedió cuando tanto Darío y ella eran niños y se encontraban en Plaza del Trébol, Buenos Aires.

"Me he electrocutado ahí, mirá lo que te digo... Dato que no lo sabe nadie", comenzó diciendo la actriz en el ciclo de Mario Pergolini. Además, detalló que todo sucedió mientras esperaba que su hermano termine de jugar al fútbol.

La fuerte anécdota de Luisana Lopilato que dejó sin palabras a Mario Pergolini Luisana Lopilato contó su experiencia cercana a la muerte y dejó helado a Mario Pergolini: "Mi hermano me salvó" "Yo lo estaba esperando y en un momento me agarro del palo de luz y empecé como hacen los chicos que juegan con el palo. Estaba abierta la tapa y me empecé a electrocutar", contó Luisana y causó un gran impacto al conductor que no lo podía creer.