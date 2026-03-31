Otro día perdido: la incomodidad de Mario Pergolini luego de que Luisana Lopilato lo mandara al frente en vivo

El periodista regresó a la televisión con Otro día perdido, pero vivió un momento de incomodidad tras un comentario de la actriz.

Este lunes 30 de marzo a las 22.30 horas, Mario Pergolini, acompañado de Agustín "Rada" Aristarán y Evelyn Botto, regresó a la pantalla de Eltrece con la segunda temporada de Otro día perdido. La primera invitada en esta nueva edición del ciclo fue, nada más y nada menos, que Luisana Lopilato.

Durante la charla, la actriz repasó cómo fueron sus primeros pasos en el mundo artístico y sorprendió al contar que todo empezó de manera inesperada. Según relató, una representante la descubrió cuando era muy chica, mientras estaba junto a su mamá en la puerta de su casa en Parque Chas.

Luisana Lopilato en Otro día perdido La actriz fue la primera invitada de la nueva temporada de Otro día perdido. Captura de pantalla Youtube Eltrece "Arranqué a los seis años. Yo estaba con mi mamá en la vereda de mi casa en Parque Chas, pasó una representante que sigue trabajando hasta el día de hoy y le preguntó a mi madre si podía hacer un casting", recordó la artista.

A partir de ahí, su carrera comenzó a tomar formar. "Mi papá me llevó a escondidas", contó Lopilato, y explicó que poco tiempo después llegó su oportunidad en Chiquititas.

Esto fue lo que dijo Luisana Lopilato sobre Mario Pergolini en Otro día perdido Luisana Lopilato Expuso A Mario Pergolini En Otro Día Perdido Fue entonces cuando la invitada puso en evidencia al periodista. La actriz aseguró que el conductor solía frecuentar los camarines del Gran Rex durante aquella etapa, aunque él no lo recordaba. "Yo te he visto en los camarines del Gran Rex. Vos ibas mucho…", le dijo la actriz al comunicador.