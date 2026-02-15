Luisana Lopilato y un look dorado que dio que hablar

No te pierdas cómo llevar lentejuelas y dorado de día, según el look de Luisana Lopilato. Todas las fotos en la nota.

A través de sus redes sociales, Luisana Lopilato compartió un estilismo que giró en torno a un vestido dorado de lentejuelas, mostrando que el brillo dejó de ser exclusivo de la noche para conquistar el día.

El diseño fue un slip dress de silueta recta y tirantes finos, con líneas simples que permitieron que el dorado se convirtiera en el verdadero protagonista. La caída del vestido acompañó el movimiento con naturalidad, mientras que el corte minimalista le estilizó la figura.

Aunque se trató de una pieza típicamente asociada a eventos nocturnos, la actriz lo llevó en un contexto diurno, generando un contraste muy interesante. Luisana equilibró el impacto del vestido con un beauty look suave, y apostó por unos labios nude rosados y ojos apenas definidos, logrando una estética armoniosa.

En cuanto a los accesorios, eligió unos aros pequeños dorados y prescindió de collares. Sumó un abrigo en tono beige arena que le ayudó a bajar el dramatismo del brillo y que volvió el conjunto más versátil.