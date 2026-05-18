Decoración: los nuevos colores de sillones que transforman el living
La tendencia 2026 en decoración de livings ya llegó a Argentina: menos gris y más tonos tierra. Qué colores funcionan mejor en Mendoza.
Las tendencias internacionales de decoración para 2026 marcan un cambio fuerte en los livings: salen los tonos fríos y entran colores cálidos, naturales y con textura. En Mendoza y Argentina, la luz intensa, el polvo y la conexión con materiales nobles hacen que esta nueva paleta funcione incluso mejor que en Europa o Estados Unidos.
En lugar del gris, este sillón -con la decoración de un tapizado de flores alegres y rayas- le aporta al ambiente una calidez y onda que no se lo da el color gris. Créditos: Future.
El gris frío pierde terreno en los livings argentinos
Durante años, el gris dominó sillones y livings por su apariencia minimalista y elegante. Pero en 2026 esa estética empieza a sentirse demasiado fría y poco personal. La tendencia internacional apunta ahora a espacios más cálidos, habitados y naturales.
En Argentina, y especialmente en Mendoza, el cambio tiene sentido práctico además de estético: la luz intensa y seca hace que los grises se perciban más apagados, mientras que los tonos arena, camel o terracota ganan profundidad y sofisticación.
El marrón, junto al gris y al azul marino, integra los colores para sillones que este año pasarán de moda. Créditos: Future.
Los colores que sí funcionan en Mendoza
Los diseñadores recomiendan reemplazar los tonos fríos por colores inspirados en la naturaleza y el paisaje. En Mendoza funcionan especialmente bien porque dialogan con la cordillera, la piedra, la madera y los jardines xerófilos.
Los colores que más crecen son:
- beige rosado (“peige”)
- arena cálida
- oliva seco
- terracota suave
- tabaco
- camel
- chocolate profundo
Además, son colores más fáciles de mantener visualmente limpios frente al polvo y el desgaste cotidiano típico de clima mendocino.
El sillón ocupa la mayor parte del espacio visual y físico de un living o comedor y marca la pauta de la decoración, por lo que evitar las modas pasajeras es una manera de garantizar que su color dure muchos años. Producción e imagen: Mario Simonovich.
Menos living de catálogo y más hogar real
La gran tendencia 2026 no pasa solo por el color: también cambia la sensación del ambiente. Se buscan espacios más sensoriales, cómodos y humanos. Por eso aparecen tapizados con textura, telas bouclé, lino lavado, curvas suaves y materiales nobles.
En Argentina esto se adapta muy bien a casas con patios, galerías y conexión interior-exterior. El nuevo lujo ya no es el minimalismo frío, sino crear ambientes cálidos que resistan el paso del tiempo y se sientan auténticos.