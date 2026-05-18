Decoración: los nuevos colores de sillones que transforman el living

Las tendencias internacionales de decoración para 2026 marcan un cambio fuerte en los living s: salen los tonos fríos y entran colores cálidos, naturales y con textura. En Mendoza y Argentina, la luz intensa, el polvo y la conexión con materiales nobles hacen que esta nueva paleta funcione incluso mejor que en Europa o Estados Unidos.

En lugar del gris, este sillón -con la decoración de un tapizado de flores alegres y rayas- le aporta al ambiente una calidez y onda que no se lo da el color gris. Créditos: Future .

Durante años, el gris dominó sillones y living s por su apariencia minimalista y elegante. Pero en 2026 esa estética empieza a sentirse demasiado fría y poco personal. La tendencia internacional apunta ahora a espacios más cálidos, habitados y naturales.

En Argentina, y especialmente en Mendoza, el cambio tiene sentido práctico además de estético: la luz intensa y seca hace que los grises se perciban más apagados, mientras que los tonos arena, camel o terracota ganan profundidad y sofisticación.

sillon marron Future

El marrón, junto al gris y al azul marino, integra los colores para sillones que este año pasarán de moda. Créditos: Future.

Los colores que sí funcionan en Mendoza

Los diseñadores recomiendan reemplazar los tonos fríos por colores inspirados en la naturaleza y el paisaje. En Mendoza funcionan especialmente bien porque dialogan con la cordillera, la piedra, la madera y los jardines xerófilos.

Los colores que más crecen son:

beige rosado (“peige”)

arena cálida

oliva seco

terracota suave

tabaco

camel

chocolate profundo

Además, son colores más fáciles de mantener visualmente limpios frente al polvo y el desgaste cotidiano típico de clima mendocino.

INFO ADIOS AL GRIS FRIO

El sillón ocupa la mayor parte del espacio visual y físico de un living o comedor y marca la pauta de la decoración, por lo que evitar las modas pasajeras es una manera de garantizar que su color dure muchos años. Producción e imagen: Mario Simonovich.

Menos living de catálogo y más hogar real

La gran tendencia 2026 no pasa solo por el color: también cambia la sensación del ambiente. Se buscan espacios más sensoriales, cómodos y humanos. Por eso aparecen tapizados con textura, telas bouclé, lino lavado, curvas suaves y materiales nobles.

En Argentina esto se adapta muy bien a casas con patios, galerías y conexión interior-exterior. El nuevo lujo ya no es el minimalismo frío, sino crear ambientes cálidos que resistan el paso del tiempo y se sientan auténticos.