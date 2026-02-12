Muna Pauls Cherri impactó con su cambio de look: mirá el video

No te pierdas todos los detalles y video del antes y después del look de Muna Pauls Cherri, la influencer de 16 años.

A sus 16 años, Muna Pauls Cherri, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, compartió en redes un video donde mostró su transformación capilar.

El cambio fue realizado por el estilista Max Jara en su estudio, y el proceso quedó registrado paso a paso. La joven dejó atrás una iluminación en tonos chocolate y dorados para animarse a un casi rubio total, manteniendo las raíces más oscuras para generar contraste y profundidad.

El nuevo tono le dio luminosidad inmediata al rostro y acentuó sus facciones. Más que una transformación extrema, el resultado mostró una construcción cuidada, donde la textura y la dimensión del color jugaron un rol clave que le dio a su look un aire muy canchero.

El contraste de raíces permitió conservar algo de naturalidad, evitando la rigidez de un rubio plano, lo que convirtió el look en un éxito instantáneo en redes.