maría vázquez

María Vázquez confirmó la tendencia butter yellow con un look deslumbrante

No te pierdas todos los detalles y foto del look de María Vázquez que llevó el tono estrella de la temporada.

El look de María Vázquez que vas a querer copiar.
María Vázquez tuvo el foco puesto en el butter yellow, el tono pastel que está dominando la temporada y que la modelo interpretó con una elegancia luminosa.

Con una impronta refinada, María eligió un conjunto monocromático cuyo estilismo apostó a una estética limpia, donde el color fue protagonista absoluto, transmitiendo frescura y calma.

El look giró en torno a un traje de dos piezas, compuesto por un blazer de corte relajado, con solapas clásicas y una caída fluida. La prenda logró conjugar formalidad y ligereza, adaptándose al espíritu del verano sin perder presencia.

El pantalón, de silueta recta y largo levemente tobillero, acompañó la estructura del blazer con un calce impecable. Con un tiro medio, logró una silueta armónica y liviana, que demostró que la sastrería también pudo ser aliada de los climas cálidos.

Debajo del blazer, María lució una camisa al tono, de textura satinada y cuello tradicional. Ese detalle le dio un brillo suave y una profundidad visual que enriqueció el conjunto sin romper la coherencia cromática, mientras que el efecto monocromático potenció la sofisticación del look y resaltó la suavidad del butter yellow.

En materia de calzado, la elección recayó en stilettos nude, de punta fina y taco alto que estilizaron visualmente las piernas y mantuvieron la armonía de la paleta.

Mirá la foto del look de María Vázquez:

María Vázquez
