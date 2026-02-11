María Vázquez confirmó la tendencia butter yellow con un look deslumbrante

No te pierdas todos los detalles y foto del look de María Vázquez que llevó el tono estrella de la temporada.

María Vázquez tuvo el foco puesto en el butter yellow, el tono pastel que está dominando la temporada y que la modelo interpretó con una elegancia luminosa.

Con una impronta refinada, María eligió un conjunto monocromático cuyo estilismo apostó a una estética limpia, donde el color fue protagonista absoluto, transmitiendo frescura y calma.

El look giró en torno a un traje de dos piezas, compuesto por un blazer de corte relajado, con solapas clásicas y una caída fluida. La prenda logró conjugar formalidad y ligereza, adaptándose al espíritu del verano sin perder presencia.

El pantalón, de silueta recta y largo levemente tobillero, acompañó la estructura del blazer con un calce impecable. Con un tiro medio, logró una silueta armónica y liviana, que demostró que la sastrería también pudo ser aliada de los climas cálidos.

Debajo del blazer, María lució una camisa al tono, de textura satinada y cuello tradicional. Ese detalle le dio un brillo suave y una profundidad visual que enriqueció el conjunto sin romper la coherencia cromática, mientras que el efecto monocromático potenció la sofisticación del look y resaltó la suavidad del butter yellow.