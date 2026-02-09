Pampita reinventó el look playero con un vestido de red ultra chic

No te pierdas todos los detalles del vestido de red que Pampita llevó, con un wet look para inspirarse.

Desde las playas de México, Pampita se mostró con un look playero que escapó al lugar común del bikini y elevó la estética veraniega hacia un terreno mucho más sofisticado, donde la textura y el movimiento fueron los grandes protagonistas.

El eje del estilismo fue un vestido de red en tono marrón chocolate profundo, un diseño que presentó una sisa cerrada y cuello halter que le enmarcó los hombros y estilizó su figura, con un tejido que acompañó su cuerpo con naturalidad y dejó entrever la piel de manera sutil.

Uno de los detalles que más llamó la atención fueron las tiras largas que colgaron del vestido. A eso se le sumó un leve brillo en el tejido, que reflejó la luz del sol y del agua y construyó un auténtico “wet look ”.

Para completar el conjunto, la modelo apostó por unos accesorios minimalistas, yllevó lentes de sol de marco grueso, con silueta ojo de gato y en tonos tierra.