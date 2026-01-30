Presenta:

Flor Peña impactó con un look denim poderoso: las fotos

Todas las fotos y detalles del look urbano de Florencia Peña, que mezcló denim y borcegos en un outfit re canchero.

Florencia Peña apostó por un look urbano cargado de estilo, con uno de los ítems más fuertes de la temporada: los borcegos negros, protagonistas absolutos del verano. Sí, incluso con el calor, aunque no es nuevo ver botas en esta época del año.

La base del look fue un corset denim muy ajustado, con escote marcado, que le realzó la silueta, y lo combinó con una minifalda de jean con botones al frente. A esto le sumó un saco abierto que equilibró el conjunto con una cuota de sofisticación, aunque siempre relajada.

El toque definitivo llegó desde el calzado, ya que Flor Peña cerró el outfit con borcegos negros, un calzado que es uno de los grandes must de la temporada. Lejos de limitarse al invierno, los borcegos cuentan con una versatilidad y capacidad de elevar incluso los looks más livianos.

El estilismo se completó con el cabello recogido, lentes de sol y una actitud que terminó de sellar la propuesta.

Los borcegos que consagraron el outfit de Flor Peña.

Cómo llevar borcegos en verano según Flor Peña.

Denim, escote y borcegos.

