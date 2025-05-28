Esta es la clave para ahorrar en el súper: tips para una lista inteligente
En la nota, descubrí uhttps://www.mdzol.com/temas/supermercados-76523.htmln método simple para dejar de gastar de más en el súper y planear mejor tus comidas.
Hacer las compras del hogar parece una de esas tareas automáticas, pero si te pasa que siempre volvés al súper con lo mismo, gastás de más o terminás tirando comida, no es porque no sabés comprar, sino porque nadie te enseñó cómo armar una lista estratégica.
Acá, un tip real y útil que puede cambiar tu economía y tu vínculo con la cocina, es armar tu lista de supermercado no desde los productos, sino desde los platos. ¿Qué vas a cocinar esta semana? ¿Qué meriendas te gustan? ¿Qué snacks de verdad consumís?
Pensar desde los menús te permite elegir con propósito, aprovechar lo que tenés y evitar compras duplicadas. Solo tomarte cinco minutos con un papel (o una app) y anotar qué comidas querés resolver. Con eso, tu lista se arma sola.
Paso a paso para una lista del súper inteligente:
- Antes de salir, abrí la heladera y anotá lo que tenés y está por vencerse.
- Pensá 4 o 5 comidas principales que sí o sí vas a hacer esa semana (arroz con pollo, pasta, guiso, etc.)
- Sumá desayunos, meriendas y algún antojo realista (fruta, yogur, galletitas, lo que vos comés en serio).
- A partir de eso, escribí lo que necesitás. No copies listas genéricas.
- Si podés, armate una “lista fija” con básicos que siempre usás (huevos, leche, cebolla) y que vas tildando.
- Llevá la lista al super y respetala. Si se te ocurre algo “por las dudas”, pensá si lo necesitás para algo concreto.
- Al volver, guardá lo que compraste por uso: lo fresco adelante, lo de larga duración más atrás, lo que se vence primero, a la vista.
Así tendrás menos comida en la basura, menos cosas que se vencen, menos plata tirada en cosas que no usás, y más chances de cocinar algo rico en vez de abrir la app de delivery.