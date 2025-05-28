Esta es la clave para ahorrar en el súper: tips para una lista inteligente

En la nota, descubrí u https://www.mdzol.com/temas/supermercados-76523.html n método simple para dejar de gastar de más en el súper y planear mejor tus comidas.

Hacer las compras del hogar parece una de esas tareas automáticas, pero si te pasa que siempre volvés al súper con lo mismo, gastás de más o terminás tirando comida, no es porque no sabés comprar, sino porque nadie te enseñó cómo armar una lista estratégica.

Acá, un tip real y útil que puede cambiar tu economía y tu vínculo con la cocina, es armar tu lista de supermercado no desde los productos, sino desde los platos. ¿Qué vas a cocinar esta semana? ¿Qué meriendas te gustan? ¿Qué snacks de verdad consumís?

Pensar desde los menús te permite elegir con propósito, aprovechar lo que tenés y evitar compras duplicadas. Solo tomarte cinco minutos con un papel (o una app) y anotar qué comidas querés resolver. Con eso, tu lista se arma sola.