Graciela Alfano impactó desde Punta del Este con su look playero

Mirá el verano fashion de Graciela Alfano en Punta del Este. Mirá todas las fotos de su look en la nota.

Graciela Alfano sigue disfrutando del verano en Punta del Este y demostró que la vigencia no entiende de edades. A 55 años de la coronación que lanzó su carrera, la actriz, exvedette y creadora digital encendió la temporada con un look playero de alto impacto que volvió a colocarla en el centro de la atención.

Durante una tarde soleada frente a la pileta, Graciela lució una bikini de paillette plateada y la complementó con un kimono negro semitransparente, logrando un equilibrio perfecto entre sensualidad y glam.

El look se completó con un sombrero de rafia, sandalias Yves Saint Laurent y una tote bag de tela de Prada, una selección de accesorios que destacó su dominio del lenguaje fashion.

En sus redes sociales, donde reune más de 1.2 millones de seguidores, Graciela acompañó las imágenes con reflexiones. “Es muy importante la entrada a un lugar. Actitud, seguridad y magnetismo personal se dan la mano para decir: ¡Acá estoy, que empiece la fiesta!”, escribió, sintetizando una filosofía que sostuvo desde siempre.

En otro posteo, se definió con humor y orgullo: “Superagers, personas cuyo cuerpo no corresponde a la edad cronológica. ¿Conocen a alguien así? Jaja”, recordó, además, que el pasado 14 de diciembre había cumplido 73 años. Más adelante, dejó otra reflexión: “Nunca gasté mi tiempo ni mi energía en la validación de nadie. Con la mía me basta. Somos suficientes, somos merecedores de lo mejor. Sin validación, sin opinión de nadie”.