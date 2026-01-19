María Vázquez reinventó el boho chic con jeans wide leg: mirá su look

Todos los detalles del look de María Vázquez que le dijo adiós al boho tradicional. No te pierdas la foto.

María Vázquez, dueña de una estética históricamente cercana al boho chic, eligió esta vez correrse un paso de lo esperado y reinterpretar ese espíritu relajado desde un lugar más actual. El resultado fue un look con una dosis exacta de riesgo que no pasó inadvertida.

En pleno verano, María apostó por un outfit que funciona tanto para una tarde al aire libre como para una salida informal. Fiel a los ítems que mejor van con el calor, eligió piezas livianas, pero con diseño.

A través de su cuenta de Instagram, compartió una foto frente a un espejo de cuerpo entero en una de las habitaciones de su casa. Allí dejó ver en detalle su elección, luciendo una musculosa blanca de algodón, sin estampas y de cuello redondo, que actuó como base neutra para darle todo el protagonismo a la prenda estrella del look.

El foco estuvo puesto en el pantalón de jean wide leg. Un denim de color celeste lavado, que se destacó por los grandes flecos a la altura de las rodillas, un detalle que rompió con la idea clásica del jean recto. Además, el diseño holgado, con roturas en los bolsillos y tiro bajo, dejó ver parte del abdomen y las caderas, de modo muy canchero.

En cuanto a los accesorios, eligió un reloj, algunos anillos y una diminuta cadena.