El cambio de look de María Becerra que sorprendió a sus fans: mirá lo que se hizo en el pelo

El look que marcó una generación volvió con María Becerra y sus fans lo celebraron. ¡Mirá las fotos!

María Becerra volvió a sacudir las redes sociales al sorprender a sus seguidores con un rapado lateral que remitió de forma directa a sus comienzos y confirmó, sin rodeos, que una vieja era “está de regreso”.

La imagen comenzó a circular rápidamente y se volvió viral en cuestión de horas. Allí se la vio con el costado del cabello rapado, un sello distintivo que había marcado su estética en 2020, el año bisagra en el que pasó de ser una creadora digital a consolidarse como una de las figuras más fuertes de la música urbana argentina.

Para sus fans más fieles, el look se sintió como un viaje inmediato en el tiempo. Remitió a los primeros videoclips, a canciones como “High” y a una etapa de autenticidad cruda que conectó con una generación entera.

Por supueto, la frase que acompañó el posteo, “Ella está de regreso”, bastó para encender todas las teorías y expectativas.