Flor de la V regia desde la playa con un traje de baño negro ultra cavado

El traje de baño estrella del verano lo llevó Flor de la V. Descubrí cuál es y todos los detalles de su look en la nota.

Flor de la V compartió una foto de sus vacaciones, en la que lució un traje de baño negro ultra cavado que es uno de los must del verano.

La conductora eligió una pieza con escote cuadrado y cavado extremo, que resaltó su figura. El negro, clásico absoluto, funcionó como aliado para construir un look potente.

Flor apostó por una silueta que está dominando la temporada, debido a que los trajes de baño cavados volvieron con fuerza como uno de los ítems más deseados del verano, combinando esos toques noventeros con una estética actual.

Como complemento, lució un sombrero ancho, un accesorio clave tanto para protegerse del sol como para completar el estilismo.