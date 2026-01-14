Matilda aprendió a maquillarse y Luciana Salazar lo celebró: mirá su look

Luciana Salazar mostró orgullosa el look de su hija Matilda, quien aprendió a maquillarse. No te pierdas las fotos.

Luciana Salazar compartió un momento de su vida cotidiana junto a su hija Matilda. En sus redes sociales, la modelo publicó dos imágenes de la nena luciendo un estilismo delicado y escribió con orgullo: “Ella ya aprendió a maquillarse”, acompañando el mensaje con un emoji de carita con corazones.

Las fotos mostraron a Matilda, de ocho años, posando con naturalidad y una sonrisa cómplice. En otra de las imágenes, Luciana agregó una sola palabra que resumió la escena: “Coqueta”.

El outfit elegido fue un vestido rosa bebé, de estética delicada y femenina, acorde a su edad. La prenda se complementó con un peinado prolijo de rodete, adornado con un moño en el pelo.

Uno de los detalles que más llamó la atención fueron las uñas rosas de Matilda, decoradas con diseños de princesa, que la nena mostró orgullosa frente a la cámara.