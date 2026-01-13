Zulemita Menem apostó a un look especial en Punta del Este: las fotos

Cómo llevar el boho chic en verano según Zulemita Menem. Encontrá todos los detalles de su look en la nota.

De vacaciones junto a sus hijos y su pareja, el empresario Rodolfo D’Onofrio, Zulemita Menem apostó por un estilismo boho chic ideal para el ritmo esteño. El eje del look fue un vestido largo blanco, trabajado con delicados detalles de encaje y transparencias que le dieron una cuota romántica y muy femenina.

Para completar el outfit, Zulemita llevó una ruana artesanal tejida con flecos en tono gris cemento. La pieza funcionó como abrigo, y sumó textura y un contraste sutil frente al blanco del vestido, además de un aire relajado que evitó cualquier exceso de formalidad.

Los complementos terminaron de sellar la propuesta, siendo estos unas sandalias bajas, cómodas, coherentes con el espíritu de descanso, y una tote bag de Loewe confeccionada con hojas de palmera y anagrama de la marca.

La tote bag de Loewe, pensada tanto para la playa como para un paseo urbano, tiene un valor aproximado de 800 euros.